Обзор новинок проката на уикенде 10-13 сентября

Во второй уикенд сентября в кинотеатрах выйдет множество разножанровых новинок, часть из которых может преподнести приятные сюрпризы в плане бокс-офиса. Главной новинкой уикенда призвана стать отечественная историческая драма ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА (AK). Ключевым фактором в кассовой судьбе ленты станет то, насколько рекламная кампания привлечет в кинозалы целевую для подобных проектов возрастную публику. Фильму также гарантированы широкая роспись от сильного дистрибьютора и запрос со стороны школ на коллективные походы в начале учебного года. Картина обещает сработать на старте в диапазоне от ТОБОЛА (72,1 млн и 280 тысяч зрителей) до ЗЛОГО ГОРОДА (139 млн и 319 тысяч зрителей).

Голливудская семейная комедия ХИТРЫЙ КОЙОТ (CAO) представляется одной из темных лошадок уикенда. С одной стороны, это фактически редкий для сегодняшнего российского рынка голливудский релиз, получивший высокие оценки от заокеанских критиков. В то же время сложно предположить, как именно поведет себя комбинированное кино в российском прокате. Ближайшие аналоги выходили слишком давно и сейчас являются нерелевантными референсами. Скорее всего новинка покажет умеренный старт, но благодаря хорошему «сарафану» сравнительно долго продержится в репертуаре кинотеатров. Ориентиром по сборам здесь можно назвать КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (76,9 млн рублей и 303 тысячи зрителей на старте).

Отечественная анимация КРАЙ ЧУДЕС (VLG) поборется на уикенде за юного зрителя, хотя ей придется конкурировать не только с ХИТРЫМ КОЙТОМ, но и с сильными холдоверами. Проект выделяется в своем сегменте этнической составляющей (действие происходит в Сибири) и неплохой для российской ленты анимацией. Референсами мультфильма выступают МАРАКУДА (43,3 млн и 118 тысяч зрителей за первый уикенд) и РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКАЗКА (35 млн и 134 тысячи зрителей после первых выходных).

Комедия МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ (VLG) нацелена на женскую аудиторию, хорошо знакомую со звездами женского стендапа, которые исполнили здесь главные роли. Проект вправе рассчитывать на повышенный спрос у региональной публики, однако общие рейтинги ожидания у него пока невысокие, да и комедии в целом в последнее время не вызывают сильный интерес у зрителя. Аналогами для стартовых сборов новинки могут служить ленты КЛЕВЫЙ УLOVE (14 млн и 32,7 тысяч зрителей), РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (22,6 млн и 48,1 тысяч зрителей) и ПО-БРАТСКИ (17,5 млн и 38,7 тысяч зрителей).

Корейский фантастический экшн-хоррор НАДЕЖДА (WP) известного корейского режиссера На Хон-джина выступает на поле жанрового кино и в то же время носит статус участника Каннского кинофестиваля, чем может привлечь взыскательного зрителя. Фильм является зрелищной историей с эффектным экшном и взрослым рейтингом, что придется по душе целевой аудитории. С каждым днем зрители все больше привыкают к азиатским жанровым лентам в кинотеатрах, о чем говорят отличные сборы недавних релизов ВСЕВЕДУЩИЙ ЧИТАТЕЛЬ (18,4 млн и 36,9 тысяч зрителей) и КОЛОНИЯ (22,6 млн и 44 тысчи зрителей). В то же время «сарафан» проекта может качнутся в любую из сторон.

Никита Никитин, БК Медиа: «НАДЕЖДА – довольно лихое и безбашенное, но и своеобразное жанровое кино. Оно должно понравиться подготовленному зрителю, знакомому с фильмами На Хон-джина, феноменом корейского кинематографа в целом, а также готовому к нарушению жанровых конвенций (например, непривычному сочетанию жанров). Однако более широкую аудиторию картина может оставить в растрепанных чувствах из-за поверхностного подхода автора к персонажам и собственной истории, а также технической составляющей».

Историческая драма ВОССТАВШИЙ (PRD) привлекает богатым актерским составом во главе с Эндрю Гарфилдом и датой выхода, совпадающей с мировой премьерой. В то же время истории про европейское Средневековье не сильно популярны в России. К тому же высокий возрастной рейтинг отсекает подростковую аудиторию. Как и в случае многих других новинок, решающее значение в прокатной судьбе фильма будет иметь «сарафанное радио», которое может помочь ему задержаться в репертуаре кинотеатров на самых дорогих вечерних сеансах. Прогнозировать стартовые показатели релиза можно с оглядкой на картины СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (12,8 млн и 38,3 тысячи зрителей) и ИГРА КОРОЛЕВЫ (9,4 млн и 18,5 тысяч зрителей).

В числе перевыпусков – ЗАТМЕНИЕ (INK) Микеланджело Антониони и КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ (VRT) Алексея Учителя.

Также в прокат выйдут драмы МОЙ ПЕС ГОХАН (PNR) и ЧУЖОЙ ЗВОНОК (СKINO), трагикомедия СОАВТОРЫ (LEO), премьера которой состоялась на прошлогоднем фестивале «Окно в Европу», и семейный проект ГЛАВНЫЙ УЧЕНИК. ЛЕТО (SMKT, с 9 сентября).

Главными драйверами пиратского сегмента останутся кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ и эпик Кристофера Нолана ОДИССЕЯ.

Фото: кадр из фильма ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА

08.09.2026 Автор: Никита Никитин