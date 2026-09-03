Программа «Автор» провела питчинг сценариев девятой волны

3 сентября в Московском театре Et Cetera состоялась очная защита сценариев девятой волны отраслевой программы поддержки сценариев «Автор». Участники представили шесть проектов, каждый из которых был посвящен отдельной жанровой и тематической проблематике. Открывая встречу, модератор Иван Кудрявцев напомнил о регламенте и призвал коллег к активной дискуссии, подчеркнув, что именно внимание профессионального сообщества помогает молодым сценаристам совершенствовать свои работы и находить путь в индустрию.

Питчинг открыл дебютный проект участника боевых действий Алексея Жукова – героический сериал «Огнеборцы». В центре истории – офицер МЧС с неизлечимой болезнью легких, который переводится в прифронтовую пожарную часть Донецка, чтобы почувствовать себя живым и спасти свою команду от диверсантов. Особенность проекта заключается прежде всего в его оптике: война показана глазами пожарных, чей ежедневный героизм в зоне боевых действий остается практически неизвестным широкой аудитории. Сам автор несколько лет работал пожарным в Донецке, поэтому при создании сценария опирался на собственный опыт. У большинства персонажей есть прототипы среди реальных людей. Основными референсами «Огнеборцев» стали ДЕЛО ХРАБРЫХ, «Братья по оружию» и СВОИ. Действие разворачивается на улицах Донецка, однако в центре сюжета не только борьба с огнем и диверсантами, но и личная история главного героя.

Лидия Ярцева, автор сценариев таких фестивальных хитов, как ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА и ДЖЕКПОТ, представила неоклассический ромком с элементами фэнтези ВРЕМЯ НА ЛЮБОВЬ. Главная героиня, организатор свадеб Катя Светлова, получает волшебные часы, способные останавливать время. Благодаря этому она успевает не только справляться с работой, но и проводить время с музыкантом Марком, в которого влюбляется. В отличие от Кати, он никуда не торопится и предпочитает размеренный образ жизни. Когда герои решают продолжить отношения, перед ними возникает трагическая дилемма. Из-за игр со временем Катя стремительно стареет на 20 лет, а в финале получает возможность обменять время на любовь и вернуть утраченные годы. По замыслу автора, визуальный аттракцион и легкая форма подачи позволят проекту встать в один ряд с такими фильмами, как НОТТИНГ-ХИЛЛ и СВОДИШЬ С УМА. Местом действия выбран Владивосток. Это решение вызвало вопросы относительно предполагаемого бюджета, однако Ярцева убеждена, что именно эта локация способна придать истории необходимую атмосферу.

Юрий Аллилуев, студент ВГИКа и выпускник МШК, представил драматический проект ФК «ВЕРА», посвященный спорту и восстановлению мирной жизни на новых территориях. Знаменитый футбольный тренер Роман Басов узнает о гибели своего сына на СВО, однако отказывается в это верить и отправляется в Мариуполь на его поиски. Там он выясняет, что у Димы уже есть жена Вера и ребенок Артем. Благодаря невестке Басов-старший неожиданно становится наставником детского дворового футбольного клуба. После этого история развивается по двум основным линиям: спортивные соревнования и восстановление мирной жизни остаются в Мариуполе, тогда как жена-волонтер отправляется на поиски пропавшего бойца в «серой зоне». В роли Романа автор видит Владимира Вдовиченкова, Веры – Юлию Хлынину, Артема – Артемия Воскресенского. Аллилуев подчеркнул, что с помощью проекта хочет показать спорт как спасительную силу в условиях войны и возможность обрести тренера и наставника, потребность в котором остается актуальной для молодых людей во все времена.

Тамара Данилова, ученица Николая Коляды и востребованный драматург, представила СКОРО ПЕПЕЛ – мистическую драму о перемещениях во времени. Главная героиня Лера обнаруживает способность возвращаться в прошлое с помощью старых фотографий. Находиться в другой эпохе она может ровно столько, сколько тлеет выбранная фотокарточка. Главной целью Леры становится спасение отца, погибшего во время пожара в 2000 году. Однако фотографии, сделанной в день трагедии, не существует, поэтому девушке приходится несколько раз отправляться в прошлое. Каждое вмешательство угрожает разрушить настоящее: в результате Лера может потерять мать и бабушку. На роль главной геронии автор видит Анастасию Красовскую. Действие развернется в Красноярском крае. По замыслу Даниловой, проект позволит рассказать о проблеме ежегодных лесных пожаров в Сибири через семейную историю и атмосферу нулевых. Среди референсов автор выделяет ЭФФЕКТ БАБОЧКИ и РАДИОВОЛНУ.

Виталий Подлубный представил военный триллер ЙЕТИ. Главный герой – пожилой ополченец с позывным Йети, в прошлом учитель ОБЖ. Очнувшись после взрыва на минном поле, он обнаруживает в своем рюкзаке секретное устройство и не сразу понимает, почему именно за этим модулем охотятся его противники. Йети также спасает молодого украинского бойца по имени Богдан. Так двое противников оказываются на минном поле один на один и вынуждены вместе выживать без воды и пищи. При этом молодой солдат оказывается рядом с Йети и секретным устройством неслучайно. По замыслу автора, история должна исследовать вечную тему «отцов и детей» на ничейной земле и постепенно подвести зрителя к мысли о том, что любая война рано или поздно заканчивается миром. В качестве референса Виталий Подлубный называет фильм Эмира Кустурицы АНДЕРГРАУНД.

Питчинг завершила анимационная сказка КАЗАЧАТА выпускницы ВГИКа Полины Герасимовой. Ее логлайн начинается со слов: «Казак без коня – не казак!». Главный герой – сын атамана Матвей, которому вместе с друзьями Лукьяном и Дарьей пора садиться в седло. Однако наладить отношения с лошадьми оказывается не так просто: Булат, Адонис и Стрела обладают собственными характерами. Ситуация осложняется, когда животных похищают грозные степные волки. Опираясь на эстетику ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ и сюжетную канву второго МАДАГАСКАРА, автор хочет создать красочный мир донского казачества, наполненный юмором и рассуждениями о дружбе и взрослении. Проект ориентирован на семейную аудиторию и сочетает традиционные мотивы с современным анимационным языком.

Подводя итоги защиты, генеральный директор АНО «Автор» Алеся Волкова и руководитель программы Ангелина Сальникова отметили, что специалисты, вошедшие в девятую волну, прошли серьезный отбор и уже имеют опыт участия в ArtMasters и других профессиональных программах. Организаторы также подчеркнули, что год работы в «Авторе» позволил участникам не только тщательно проработать представленные идеи, но и обрести профессиональное сообщество, которое они сами воспринимают как настоящую семью. Теперь авторам предстоит сделать следующий шаг – претворить разработанные в рамках программы проекты в жизнь.

03.09.2026 Автор: Аксинья Трушенко