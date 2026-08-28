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Предварительная касса четверга: новый «Человек-паук» продолжает лидировать

Автор: Георгий Романов

28 августа 2026

Лучшей новинкой стал мультфильм «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Согласно предварительным данным, лидером четверга вновь стал релиз альтернативного проката ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. По доступным для подсчета данным, экранизация комиксов Marvel заработала еще порядка 90-100 млн рублей, что должно дать к концу недели примерно 500-600 млн рублей. 

Вторую строчку чарта заняла лучшая новинка уикенда – отечественный мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (VLG). Анимационный релиз начал работу с 19 млн рублей (52,2 тысячи зрителей) и может собрать около 90-100 млн рублей по итогам четырех дней проката.

Боевик МЯТЕЖ (AK) с Джейсоном Стэйтемом расположился на четвертой строчке, положив в свою копилку 12,2 млн рублей (23,2 тысячи зрителей). С учетом такого старта новинка может рассчитывать на 60-65 млн рублей за четыре дня проката.

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ

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