В России появится микродрама из видеосообщений в формате «кружков»

Вертикальный сериал «ДевЧаты» расскажет о взаимоотношениях четырех подруг

Вертикальные сериалы продолжают искать новые форматы – уже в ближайшее время в российских соцсетях дебютирует микродрама «ДевЧаты», сюжет которой полностью разворачивается внутри мессенджера.

В центре повествования сериала, сделанного при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») – четыре подруги (Екатерина Новикова, Екатерина Шкуро, Александра Лукьянова и Ника Вайпер), которые делятся друг с другом новостями, обсуждают отношения, семью и перемены в жизни, спорят, шутят и помогают справляться со страхами.

Первый сезон состоит из 40 вертикальных серий продолжительностью от одной до двух минут, а видеосообщения в формате «кружков» занимают около 90% экранного времени. Помимо этого, их дополняют переписка, голосовые сообщения, фотографии и стикеры.