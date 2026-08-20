Над пропастью и в холоде: итоги российского онлайн-проката за июль

Судя по данным, которые БК Медиа предоставили онлайн-кинотеатры, июль обошелся без громких премьер в сегменте полнометражного кино – лидерами, несмотря на пару новинок, остались хиты прошлого месяца. А вот в сериальном наконец вышел тот самый проект, который собрал у экранов аудиторию сразу нескольких платформ, невзирая на сложную тему и довольно мрачную реализацию. Речь о триллере «Холод», выпущенном силами сразу трех стримингов.

Лидером по числу площадок по-прежнему является подростковая мелодрама ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО. Она сохранила присутствие в топ-10 всех онлайн-кинотеатров, фигурирующих в рейтинге, хоть и заметно просела относительно июня на двух из них: со второго на восьмое место экранизация романа Анны Джейн переместилась на Okko и также со второго, но уже на десятое – на КИОН. Позиции проекта на остальных стримингах распределились более равномерно: лидерство на «Иви» и Wink, серебро на «Кинопоиске», на производящей площадке Start – бронза и четвертое место – на Premier.

Другой холдовер онлайн-топов, криминальная драма КОММЕРСАНТ, оказался более устойчив к переменам: максимальное падение фильма, на Okko, привело его на пятую строчку. А на Start проект и вовсе прибавил, переместившись со второго на первое место. Также лидирующая позиция у картины с Александром Петровым на «Кинопоиске» и КИОН, второе место на Wink, как и в июне, и четвертое – на «Иви».

Отличную динамику продемонстрировала духоподъемная комедия РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ, взлетевшая с пятого на первое место на Okko. Пользователи Premier удержали ее на второй позиции. На Wink лента с Полиной Максимовой и Романом Курцыном уступила лишь строчку новинке, став четвертой, и пятые места у нее на «Иви» и КИОН.

Наиболее заметными новинками июля стали кардинально противоположные по настроению картины – survival-триллер ПРОПАСТЬ и подростковые приключения НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ. Обе были проданы на пять стримингов, на четырех из которых соперничали за внимание зрителей. Фильм с Марком Эйдельштейном выше всего оценили на «Иви», там у него второе место. Приключения героини Миланы Хаметовой расположились строчкой ниже. Третье место у проекта кинокомпании «Водород» и «Арт Пикчерс Студии» на «Кинопоиске». А у ленты производства «Арна Медиа», «Биг Скрин Продакшн» и «КиноЦех» – пятое. При этом триквел утвердился на третьем месте на Wink и Okko, где у остросюжетной драмы пятое и шестое места соответственно. Наиболее высокая строчка у НЕ ОДНОЙ ДОМА – вторая – оказалась на Start, где блогер Милана Хаметова пользуется большой популярностью (сериал с ее участием «Двойная жизнь Ми» уже второй месяц входит в топ-10 платформы). А ПРОПАСТЬ в дополнение к перечисленным успехам также стала четвертой на КИОН, где аудитория в целом более направлена на фильмы с высоким возрастным рейтингом.

Довольно скромно выступила поучительная комедия СВОЯ В ДОСКУ: всего два онлайн-кинотеатра. Впрочем, на Okko новинка получила на старте серебро. На КИОН фильм с Ольгой Лерман стал седьмым. Отдельного внимания заслуживает появление в топах комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Очевидно, что выход в прокат сиквела спровоцировал зрителей Start и «Кинопоиска» на пересмотр прошлогоднего «сарафанного» хита – там у проекта пятое и седьмое места соответственно.

В сегменте зарубежного кино также обошлось без громких премьер. Каждая платформа отметилась минимальным числом иностранных релизов в топ-10, однако среди них есть любопытные кейсы. Пользователи «Кинопоиска» обратили внимание на драматический триллер ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА 2011 года, который в марте 2026-го был официально перевыпущен в России в цифре – на платформе у проекта девятое место. Подписчики КИОН заметили в библиотеке боевик МСТИТЕЛЬ (восьмое место) с Миллой Йовович, который стал доступен еще в мае. Больше всего внимания нероссийскому кино уделяют на Start. Присутствие в топе удерживает НАСЛЕДНИК, поднявшийся с девятого на седьмое место. Также в рейтинг вернулась ГОРНИЧНАЯ – на восьмое место, а на четвертом (и это довольно высокая позиция для фильма без заметного продвижения) – дерзкое молодежное городское фэнтези ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД.

Нетипичная картина в июле сложилась в сериальном сегменте. Редкие проекты бывают представлены сразу на нескольких площадках и еще реже они одновременно занимают первые строчки рейтингов. Криминальная драма «Холод», в производстве и продвижении которой приняли участие «Иви», Start и Wink, также оказалась представленной на КИОН. На первых двух стримингах у проекта с Любовью Аксеновой золото, на двух вторых – серебро. Наибольшее влияние новинка оказала на Start, где на восьмом и девятом местах расположились другие проекты с участием ведущей актрисы – «Жить жизнь» и «Бывшие».

Также пользователи КИОН, Wink и Okko обратили внимание на новый сезон хита Пятого канала «Пилигрим». Боевик занял четвертое место на «мужской» площадке МТС, а на стримингах «Ростелекома» и «Сбера» стал девятым и десятым соответственно. Еще один криминальный детектив отметился в топах, это легендарный «Невский». Очевидно, пользователи Premier и «Иви» ждут новый, уже анонсированный сезон и решили пересмотреть предыдущие (пятое и восьмое места в соответствующих онлайнкинотеатрах). «Кинопоиск» также сделал в июле ставку на экшн и криминал, представив новый сезон легендарного «Мажора», занявший первое место в рейтинге. Пользователей «Иви» сериал с Павлом Прилучным заинтересовал чуть меньше – там у него шестая строчка. Также с небольшой разницей на этих площадках пользователи расставили проект Первого канала «Такси под прикрытием» – на третье и восьмое места.

Любопытным выглядит рейтинг Okko. Ни один ориджиналс июля не смог отвлечь подписчиков от триллера «След Чикатило», который удерживает за собой первое место с мая. Однако важно отметить, что, например, другой триллер, «Похищение» (четвертое место), и продолжение комедии «Ира» (шестое место) вышли в конце месяца. Не исключено, что какой-то из этих проектов в августе поднимется выше и, может, даже сместит лидера.

Особой гордостью «Кинопоиска» стал выпуск нового прочтения легендарной манги «Призрак в доспехах», который сначала получил прогрев в кинотеатральном прокате, подтвердив востребованность этого IP у публики (пятое место). Аудитория Wink, как и прогнозировал БК, досматривала триллер «После Фишера. Инквизитор» – у него первое место на домашней площадке. У КИОН сыграла ставка на новый оригинальный проект «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым в главной роли. А на Premier тройку лидеров составили вечнозеленые хиты «Реальные пацаны», «Интерны» и «Универ. Новая общага». Также стоит отметить, что замкнул топ-10 тоже сериал с историей – «Деффчонки».

Фото: кадр из сериала «Холод»

20.08.2026 Автор: Вероника Скурихина