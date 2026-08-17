Фонд кино поддержит создание площадок для показа контента в малых населенных пунктах

По итогам отбора поддержку получит 141 площадка

Фонд кино подвел итоги отбора организаций на получение поддержки для создания и переоборудования центров воспроизведения аудиовизуального контента в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек.

Поддержку на оснащение мультимедийным оборудованием получит 141 площадка. Они будут подключены к единой цифровой платформе с библиотекой современных российских фильмов и другого аудиовизуального контента.

• МБУК «РКЦ» (р.п. Кулой, Архангельская область)

• МБУК «Мезенский ОКЦ» (г. Мезень, Архангельская область)

• МБУК «Евпраксия» муниципального образования «Приволжский муниципальный район Астраханской области» (с. Водяновка, Астраханская область)

• МБУК «Дом культуры» села Амзя (с. Амзя, Республика Башкортостан)

• МАУК «Межпоселенческая клубная система» (с. Нижнетроицкий, Республика Башкортостан)

• МБУ Дом культуры «Заря» ГО г. Уфа РБ (п. Новые Черкассы, Республика Башкортостан)

• МБУК «Централизованная клубная система» (с. Большетроицкое, Белгородская область)

• МБУК «Незнамовский ЦКР» (с. Незнамово, Белгородская область)

• МБУК «ЦКР „Звездный“» (с. Алексеевка, Белгородская область)

• МБУК «ЦКР „Звездный“» (с. Дмитриевка, Белгородская область)

• МБУК «Централизованная клубная система» (с. Графовка, Белгородская область)

• МБУК «ЦКР „Звездный“» (с. Стрелецкое, Белгородская область)

• МБУК «Централизованная клубная система» (с. Купино, Белгородская область)

• МБУ Мглинская МЦКС (г. Мглин, Брянская область)

• МБУ ВКДЦ Петушинского района Владимирской области (п. Вольгинский, Владимирская область)

• МУК «Алешниковский ЦКДиС» (с. Алешники, Волгоградская область)

• МУК «УОМЦК и Т» (г. Устюжна, Вологодская область)

• МБУК «РДК» (пгт Каменка, Воронежская область)

• МБУК «МЦКДиБО» Администрации МР «Ахтынский район» (с. Ахты, Республика Дагестан)

• МБУК «Дворец Культуры» им. Шахрудина Шахмалова МР «Хунзахский район» (с. Хунзах, Республика Дагестан)

• Южская клубная система (г. Южа, Ивановская область)

• МБУК «МКЦД» (п. Кутулик, Иркутская область)

• МБУК «Бильчирский КДЦ им. Арзаева А.А.» (с. Бильчир, Иркутская область)

• МБУК Владимирский культурно-информационный центр «Фаворит» (с. Владимир, Иркутская область)

• КДЦ «Родник» (с. Юголок, Иркутская область)

• МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД» (с. Холмогой, Иркутская область)

• МАУ МО «СГО» «Молодежный центр» (г. Светлый, Калининградская область)

• МБУ «Правдинский ГДК» (г. Правдинск, Калининградская область)

• АНО «Блик» (с. Мильково, Камчатский край)

• МБУ «Лоухский ДК» Лоухского городского поселения (пгт Лоухи, Республика Карелия)

• МАУК «ЮМЦКС» (п. ст. Юрга 2-я, Кемеровская область)

• МАУК «ЮМЦКС» (д. Талая, Кемеровская область)

• МБУ «ДК „Арсентьевский“ Кемеровского муниципального округа» (п. Разведчик, Кемеровская область)

• МБУК «Оричевская ЦКС» (пгт Оричи, Кировская область)

• МБУК «Свечинская КС» (пгт Свеча, Кировская область)

• МБУК «Оричевская ЦКС» (пгт Мирный, Кировская область)

• МБУ «МКЦ МР „Сосногорск“» (г. Сосногорск, Республика Коми)

• МБУ «МКЦ МР „Сосногорск“» (пгт Войвож, Республика Коми)

• МБУ «Корткеросский ЦКД» (с. Сторожевск, Республика Коми)

• МБУК «ДК п.г.т. Седкыркещ» (пгт Седкыркещ, Республика Коми)

• МБУК «Днепровская СЦКС» (ст-ца Днепровская, Краснодарский край)

• МАОУ СОШ № 17 им. С.А. Масакова (п. Степной, Краснодарский край)

• МБУ «ЦКРЦ Пшехского сельского поселения Белореченского района» (х. Кубанский, Краснодарский край)

• МБУК «МКС» (с. Бражное, Красноярский край)

• МБУК РЦК (с. Озерное, Красноярский край)

• МБУК Краснотуранская ЦКС (с. Лебяжье, Красноярский край)

• МБУК «Коктебельский ДК „Юбилейный“ г. Феодосии» (пгт Коктебель, Республика Крым)

• МБУ «ЮЦК» (р.п. Юргамыш, Курганская область)

• МБУ «Половинский ЦКБО» (с. Половинное, Курганская область)

• МБУ «ЦКД и БО» Альменевского МО (с. Альменево, Курганская область)

• МБУК «Медведевская ЦКС» (п. Силикатный, Республика Марий Эл)

• МБУК «Медведевская ЦКС» (д. Русский Кукмор, Республика Марий Эл)

• МБУК «Звениговский РЦДиК „МЕЧТА“» (с. Кужмара, Республика Марий Эл)

• МАУ «Культурно-спортивный центр „Алмаз“» (с. Большая Елховка, Республика Мордовия)

• МБУК «РДК» (с. Большое Игнатово, Республика Мордовия)

• МБУК РМО МО «ЦКС» (пгт Тучково, Московская область)

• ГБУК НАО «ДК поселка Красное» (п. Красное, Ненецкий автономный округ)

• ГБУК НАО «Несский Дом народного творчества» (с. Несь, Ненецкий автономный округ)

• ГАОУ ДО НО СШ «ФОК в р. п. Выездное г. о. г. Арзамас Нижегородской области» (р.п. Выездное, Нижегородская область)

• МБУК «Бутурлинский РДК» (р.п. Бутурлино, Нижегородская область)

• МБУК «КДЦ Усть-Таркского района» (с. Усть-Тарка, Новосибирская область)

• МБУ «Дом культуры „Юность“ Кочковского района Новосибирской области» (с. Кочки, Новосибирская область)

• МБУК «НРКДЦ» (с. Славянка, Омская область)

• МБУК «ЦКС Бузулукского района» (с. Палимовка, Оренбургская область)

• МУК «МЦРДК Земетчинского района Пензенской области» (р.п. Земетчино, Пензенская область)

• МБУК «МЦРДК» (р.п. Башмаково, Пензенская область)

• МУК МЦРДК Колышлейского района (р.п. Колышлей, Пензенская область)

• МУК «БДЦ р.п. Лунино-1» (р.п. Лунино, Пензенская область)

• МБУК «ЦКР» Наровчатского района (с. Наровчат, Пензенская область)

• МБУК «Старокаменский поселенческий ДЦ» (с. Старая Каменка, Пензенская область)

• МБУК «Воскресеновский ДЦ» (с. Воскресеновка, Пензенская область)

• МБУК «МРКДЦ» (с. Радищево, Пензенская область)

• МАУК ДК «Вишера» (г. Красновишерск, Пермский край)

• МБУК «Юрлинский МКДЦ» (с. Юрла, Пермский край)

• МБУК КРДКиД (д. Савино, Пермский край)

• МБУ ЦКД ОМО ПК (с. Галёнки, Приморский край)

• МБУК ПДО (г. Пыталово, Псковская область)

• МАУДО ВР «Детская школа искусств» (ст-ца Романовская, Ростовская область)

• МБУК ДР «РДК» (с. Дубовское, Ростовская область)

• МБУК «Кашарский РДК» (сл. Кашары, Ростовская область)

• МБУК «РДК» (х. Апаринский, Ростовская область)

• МБУК «Рябичевский СДК» (х. Рябичев, Ростовская область)

• МБУК РСП «Лагутнинский сельский дом культуры» (х. Лагутники, Ростовская область)

• МБУК «Дубенцовский СДК» (ст-ца Дубенцовская, Ростовская область)

• МБУК «РДК» (ст-ца Верхнекундрюченская, Ростовская область)

• МБУК «Побединский СДК» (п. Краснодонский, Ростовская область)

• МБУК «ЦДК» (с. Кирицы, Рязанская область)

• МБУК «МКДЦ» (пгт Мирный, Самарская область)

• МАУ «Колос» (с. Кинель-Черкассы, Самарская область)

• МАУ ЦКР (с. Богатое, Самарская область)

• МАУ ЦКР (с. Челно-Вершины, Самарская область)

• МУ «КДЦ БМР» (р.п. Пинеровка, Саратовская область)

• МБУ «ДК „Восход“» (с. Квасниковка, Саратовская область)

• МУ «КДЦ БМР» (с. Хопёрское, Саратовская область)

• МБУ ДК «Генеральский» (с. Генеральское, Саратовская область)

• МУК «ЦКС Петровского района» (п. Пригородный, Саратовская область)

• МБУК ДК «Свободный» (пгт Свободный, Свердловская область)

• БМБУК «Радуга — Центр» (п. Кедровка, Свердловская область)

• МБУ «КДО» (с. Знаменское, Свердловская область)

• МБУК КТ «Районный дом культуры» (с. Пригорское, Смоленская область)

• МБУК «ЦКС „Предгорье“ ПМО СК» (ст-ца Ессентукская, Ставропольский край)

• МБУК «Труновское КДО» (с. Донское, Ставропольский край)

• МУК «Сотниковский ДК» (с. Сотниковское, Ставропольский край)

• МБУК «Султанский СДК» (с. Султан, Ставропольский край)

• МУК «ДК с. Каменная Балка» (с. Каменная Балка, Ставропольский край)

• МБУК «Новоянкульское СКО» (п. Новый Янкуль, Ставропольский край)

• МАУК «ЦКД „Молодёжный“» (с. Бокино, Тамбовская область)

• МБУК «КДЦ Токарёвского МО» (р.п. Токарёвка, Тамбовская область)

• МБУК «БЦД» (с. Бондари, Тамбовская область)

• МБУ «Районная клубная система» (с. Малая Бугульма, Республика Татарстан)

• МБУ «Районная клубная система» (п. Подгорный, Республика Татарстан)

• МАУК «Шегарская ЦКС» (с. Мельниково, Томская область)

• МБУ «КСЦ „Радость“» (п. Мирный, Томская область)

• МБУ «ЦДК Молодежный» (п. Молодёжный, Томская область)

• МАУК «Дубенский ЦКИКиБО» (с. Воскресенское, Тульская область)

• МБУК «Архангельский ЦК и Д» (с. Архангельское, Тульская область)

• МБУК «ГЦКДО» (с. Гремячее, Тульская область)

• МБУК «ГЦКДО» (п. Первомайский, Тульская область)

• МБУК «Яблоневский ЦК и Д» (п. Новопетровский, Тульская область)

• МБУ «Липицкий ЦК и Д» (д. Кожинка, Тульская область)

• МАУК «ЦКД» (с. Викулово, Тюменская область)

• МАУ «Сорокинский ЦКД» (с. Большое Сорокино, Тюменская область)

• МАУ «КСТО „ДОСУГ“» (с. Ильинка, Тюменская область)

• МАУ «КСТО „ДОСУГ“» (с. Смирное, Тюменская область)

• МУК «Малопургинская МЦКС» (с. Малая Пурга, Удмуртская Республика)

• МБУ Можгинского района «ЦКС» (с. Большая Уча, Удмуртская Республика)

• МБУК «ЦКС Увинского района» (с. Каркалай, Удмуртская Республика)

• МБУК Павловский МЦДК (р.п. Павловка, Ульяновская область)

• МБУ МРДК (с. Богородское, Хабаровский край)

• МБУ МРДК (п. Де-Кастри, Хабаровский край)

• МБУК «Дом культуры поселка Майский» (п. Майский, Хабаровский край)

• МБУК КДЦ «Рассвет» (п. Известковый, Хабаровский край)

• МБУК Подсинский СДК (с. Подсинее, Республика Хакасия)

• МАУ «СДК» (с. Саранпауль, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра)

• МБУК «ДК» (с. Кунашак, Челябинская область)

• МБУК «РДК им. И.Г. Усманова» (с. Ножай-Юрт, Чеченская Республика)

• МБУ «РДК» Веденского муниципального района (с. Дышне-Ведено, Чеченская Республика)

• МБУ «РДК Итум-Калинского муниципального района» (с. Итум-Кали, Чеченская Республика)

• МБУК «ЦКС» Канашского муниципального округа ЧР (д. Малые Бикшихи, Чувашская Республика)

• МАУК «ЦКС» Мариинско-Посадского муниципального округа (с. Октябрьское, Чувашская Республика)

• МБУК Любимского МО «Центр культуры. Муниципальная библиотека» (п. Отрадный, Ярославская область)

Фото: Фонд кино