Кинокомпания братьев Андреасян готовит байопик о Михаиле Круге

Релиз намечен на осень 2027 года

В России появится еще один музыкальный байопик – Кинокомпания братьев Андреасян анонсировала, что готовит фильм о шансонье Михаиле Круге.

«Семья Михаила доверила нам эту историю, за что им большое спасибо. Увидимся в кинотеатрах осенью следующего года. Большое кино о человеке с большим талантом и сердцем. Пусть все получится», – заявил продюсер и режиссер Сарик Андреасян.

Автор песен «Владимирский централ», «Жиган-лимон» и «Фраер» был одним из самых популярных представителей русского шансона. В 2002 году на его дом в Твери было совершено вооруженное нападение – Круг получил огнестрельные ранения и скончался в больнице.

Фото: Wikipedia