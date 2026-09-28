Кинокомпания братьев Андреасян готовит байопик о Михаиле Круге
Автор: БК
28 сентября 2026
Релиз намечен на осень 2027 года
В России появится еще один музыкальный байопик – Кинокомпания братьев Андреасян анонсировала, что готовит фильм о шансонье Михаиле Круге.
«Семья Михаила доверила нам эту историю, за что им большое спасибо. Увидимся в кинотеатрах осенью следующего года. Большое кино о человеке с большим талантом и сердцем. Пусть все получится», – заявил продюсер и режиссер Сарик Андреасян.
Автор песен «Владимирский централ», «Жиган-лимон» и «Фраер» был одним из самых популярных представителей русского шансона. В 2002 году на его дом в Твери было совершено вооруженное нападение – Круг получил огнестрельные ранения и скончался в больнице.
Фото: Wikipedia
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