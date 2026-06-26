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Сарик Андреасян займется экранизацией «Двенадцати стульев»

Автор: БК

26 июня 2026

Съемки запланированы на лето 2027 года

Роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» получит новую экранизацию – ей займется Сарик Андреасян. Об этом режиссер объявил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что съемки запланированы на лето 2027 года, а сейчас ведется работа над сценарием и подбором актеров.

Сатирический приключенческий роман о двух авантюристах, которые ищут бриллианты, спрятанные в одном из стульев фамильного гарнитура, неоднократно переносился на экраны. В числе наиболее известных адаптаций – фильмы Леонида Гайдая (1971 год), Марка Захарова (1976 год) и Мэла Брукса (1970 год).

Фото: телеграм-канал «Сарик и Моряк»

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