Сарик Андреасян займется экранизацией «Двенадцати стульев»
Автор: БК
26 июня 2026
Съемки запланированы на лето 2027 года
Роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» получит новую экранизацию – ей займется Сарик Андреасян. Об этом режиссер объявил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что съемки запланированы на лето 2027 года, а сейчас ведется работа над сценарием и подбором актеров.
Сатирический приключенческий роман о двух авантюристах, которые ищут бриллианты, спрятанные в одном из стульев фамильного гарнитура, неоднократно переносился на экраны. В числе наиболее известных адаптаций – фильмы Леонида Гайдая (1971 год), Марка Захарова (1976 год) и Мэла Брукса (1970 год).
Фото: телеграм-канал «Сарик и Моряк»
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