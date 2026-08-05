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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Последний богатырь. Колобок» обогнал «Домовенка Кузю»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейные проекты ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK) и СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (VLG).

Из двух рассмотренных релизов лидирует фэнтези-проект ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК. Лента предварительно освоила 10,5 млн рублей. Новинка уступила ГОРЫНЫЧУ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 341,1 млн), но опередила другие аналоги: ДОМОВЕНОК КУЗЯ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн), ХОЛОП 3 (8,4 млн рублей, стартовые сборы – 261,6 млн), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (8 млн рублей, стартовые сборы – 201,6 млн), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (4,5 млн рублей, стартовые сборы – 152,4 млн без учета превью).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ГОРЫНЫЧ 15,899
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК 10,510
ДОМОВЕНОК КУЗЯ 9,344
ХОЛОП 3 8,358
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 8,066
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 4,523

В свою очередь, СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ отметились на старте результатом в 3,7 млн рублей. Фильм немного недотянул до проекта ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 107,5 млн), но обошел картины МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 74,4 млн без учета превью), ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн), СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (1 млн рублей, стартовые сборы – 52,8 млн) и МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (403,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,4 млн) 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 3,919
СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ 3,706
МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ 1,904
ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 1,108
СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО 1,010
МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 0, 403

Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК

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05.08.2026 Автор: Никита Никитин

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