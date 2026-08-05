Предпродажи уикенда: «Последний богатырь. Колобок» обогнал «Домовенка Кузю»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим семейные проекты ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (AK) и СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ (VLG).
Из двух рассмотренных релизов лидирует фэнтези-проект ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК. Лента предварительно освоила 10,5 млн рублей. Новинка уступила ГОРЫНЫЧУ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 341,1 млн), но опередила другие аналоги: ДОМОВЕНОК КУЗЯ (9,3 млн рублей, стартовые сборы – 221,9 млн), ХОЛОП 3 (8,4 млн рублей, стартовые сборы – 261,6 млн), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (8 млн рублей, стартовые сборы – 201,6 млн), ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2 (4,5 млн рублей, стартовые сборы – 152,4 млн без учета превью).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ГОРЫНЫЧ
|15,899
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
|10,510
|ДОМОВЕНОК КУЗЯ
|9,344
|ХОЛОП 3
|8,358
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
|8,066
|ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА 2
|4,523
В свою очередь, СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ отметились на старте результатом в 3,7 млн рублей. Фильм немного недотянул до проекта ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 107,5 млн), но обошел картины МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 74,4 млн без учета превью), ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн), СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО (1 млн рублей, стартовые сборы – 52,8 млн) и МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ (403,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,4 млн)
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Фильм
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Уровень предпродаж
|ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
|3,919
|СМЕШАРИКИ СКВОЗЬ ВСЕЛЕННЫЕ
|3,706
|МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ
|1,904
|ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА
|1,108
|СМЕШАРИКИ СНИМАЮТ КИНО
|1,010
|МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
|0, 403
Фото: кадр из фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК
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05.08.2026 Автор: Никита Никитин