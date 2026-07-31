Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start

«Он – лучшая версия меня», «Давление» и другие премьеры

Одним из новых релизов, который появятся в онлайн-кинотеатре Start в августе, окажется французская комедия ОН – ЛУЧШАЯ ВЕРСИЯ МЕНЯ с Лораном Лаффитом и Ольгой Куриленко. По сюжету, жизнь мужчины переворачивается с ног на голову, когда его новым соседом становится точный двойник – только с шикарной шевелюрой.

Помимо этого, пользователей стриминга ждут триллер ДАВЛЕНИЕ, новые серии криминальной драмы «Холод» и романтической саги «История его служанки», развязка третьего сезона французского триллера «Киберсталкер», а также многое другое.

С 14 августа:

ОН ЛУЧШАЯ ВЕРСИЯ МЕНЯ (комедия, реж. Николас Шарле, Бруно Лавэн)

Алекс – тихий сорокалетний мужчина, чья размеренная жизнь рушится, когда по соседству поселяется человек, который является его точной копией… с одной лишь разницей: у него роскошные волосы. Новый сосед оказывается более харизматичным, успешным и уверенным в себе, и одержимость Алекса своим «улучшенным двойником» постепенно перерастает в паранойю.

Также в августе:

ДАВЛЕНИЕ (исторический триллер, реж. Энтони Марас)

Июнь 1944 года. Высадка в Нормандии, крупнейшая в истории морская десантная операция, уже подготовлена, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка раскроет планы союзников. Главному метеорологу Великобритании Джеймсу Стэггу предстоит убедить все командование союзных сил во главе с генералом Дуайтом Эйзенхауэром довериться его нестандартным методам и изменить планы операции. У ученых остается лишь 72 часа на точный прогноз сразу двух надвигающихся штормов, но от этого зависит судьба всего Западного фронта.

«Холод» (триллер, реж. Алексей Казаков)

Также на «Иви» / Wink / «КИОН»

новые серии – 6, 13, 20 и 27 августа

По сюжету, Женя попадает в тюрьму по несправедливому обвинению в автомобильной аварии, в которой гибнут ее муж и 6-летняя дочь. За решеткой девушка случайно спасает влиятельную зэчку Яну, отбывающую срок за убийство. Та в тюрьме не первый год, у нее налажены связи с «полезными» заключенными и есть план побега. В благодарность за спасение Яна обучает Женю, как стать сильнее, чтобы попытаться сбежать и отомстить тем, кто забрал у нее семью и свободу.

«История его служанки» (мелодрама, реж. Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак, Илья Максимов)

Также на «Иви»

новые серии

Интриги и тайны в роскошных усадьбах XIX века. Юная дворянка Анна хочет искупить карточный долг отца и становится служанкой молодого графа Шереметева.

«Киберсталкер», 3-й сезон (триллер, реж. Симон Буиссон)

новые серии – 5 и 12 августа

Несколько лет назад Люка, талантливый студент престижного технического университета, известный в Сети как Люкс, разрушил собственную жизнь одержимостью взломами и цифровой слежкой. Оставив прошлое позади, он скрывается вдали от технологий, занимаясь фермерством и домашним хозяйством вместе с Шарли, которая разрабатывает умную теплицу с искусственным интеллектом. Но спокойная жизнь рушится, когда бывший преподаватель Абель Херциг предлагает Люке рискованную работу: взломать сервер стартапа, связанного с ИИ. Согласившись, хакер вскоре понимает, что оказался втянут в чужую игру – полиция арестовывает Шарли, а сам он становится мишенью. Чтобы спасти любимую, Люке придется снова стать Люксом – киберсталкером, способным найти кого угодно раньше, чем найдут его самого.

«Закон природы» (мелодрама, реж. Али Билгин)

новые серии в прямом эфире – 5, 12, 19 и 26 августа

Пять лет назад Яман мечтал попасть в крупный холдинг, но собеседование, которое должно было изменить его жизнь, обернулось публичным унижением. Дога – избалованная дочь владельца компании – безжалостно высмеяла молодого соискателя, и эту встречу он не смог забыть. Спустя годы их пути неожиданно пересекаются в живописном приморском городке Урла. Теперь Яман – успешный управляющий агробизнесом, уверенный в себе и не намеренный прощать старые обиды. Однако чем больше герои пытаются держать дистанцию, тем очевиднее становится взаимное притяжение. Смогут ли чувства оказаться сильнее гордости и прошлого?

«Возможная любовь» (мелодрама, реж. Алтан Денмез)

новые серии в прямом эфире – 6, 13, 20 и 27 августа

К тридцати годам Дефне добилась всего, о чем мечтала: успешной карьеры, финансовой независимости и уважения коллег. Единственное, чего в ее жизни по-прежнему не хватает – настоящей любви. Когда девушка наконец решается открыть сердце новым отношениям, рядом оказываются сразу двое мужчин. Надежный и внимательный Толга открыто добивается ее расположения, а загадочный Кадир разрушает все привычные представления Дефне о том, каким должен быть идеальный партнер. Впервые в жизни ей предстоит отказаться от холодного расчета и довериться собственным чувствам.

Фото: кадр из фильма ОН ЛУЧШАЯ ВЕРСИЯ МЕНЯ