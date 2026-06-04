Онлайн-кинотеатр Start объявил о новых назначениях
Автор: БК
4 июня 2026
К команде компании присоединились Ника Курасова и Василий Ничипуренко
В команде онлайн-кинотеатра Start пополнение – директором по продукту компании назначена Ника Курасова, ранее работавшая в МТС, Сбере и Rutube. Пост директора по развитию бизнеса и новым инициативам занял Василий Ничипуренко, прежде работавший в «Газпром-Медиа Холдинге».
Отмечается, что Курасова будет отвечать за развитие платформы, пользовательского опыта и запуск новых продуктовых решений.
В зону ответственности Ничипуренко, в свою очередь, войдут развитие партнерской подписки Start, расширение ее присутствия на сторонних цифровых площадках и внедрение новых моделей монетизации.
Фото: Start
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