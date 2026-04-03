Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start

Продолжение «Папиных дочек», финал «Время Счастливых» и много новинок

Одной из главных новинок апреля в онлайн-кинотеатре Start станет продолжение комедии «Папины дочки. Новые». В пятом сезоне семья Васнецовых снова собирается вместе – с пополнением, переездами, новыми романами, битвой за квадратные метры и, конечно, сюрпризами.

Помимо этого, пользователей стриминга ждут финал драмы «Время Счастливых», эпилог «Хроник русской революции», триллер КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ, детективная комедия «Лифт» и многое другое.

Уже на сервисе:

КОММЕНТИРУЙ ЭТО (комедия, реж. Юлия Трофимова)

Катя и Иван переживают кризис в отношениях и решают развестись. Но процедура оказывается не такой быстрой: по новым правилам документы подписывают только через месяц, а в течение этого времени супругов будет сопровождать Комментатор — профессиональный психолог. Он будет не только жить вместе с супругами, но и озвучивать их истинные мысли и желания. Если такого экспериментального подхода семейной терапии Катя и Иван не изменят своего решения, то их разведут.

ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 3. ЭТО ФИНАЛ. ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ (документальный)

Какими молитвами можно разогнать тучи? Почему уральские леса переехали в Подмосковье? Как Никита Тарасов и Артем Ткаченко делили Француза? Какие клыки у Василиска? На кого обижается Борис Феликсович, и почему Святослав Вернидубович больше не хочет скрываться? На эти и многие другие вопросы отвечает двухсерийный документальный фильм о съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы».

«В Хогвартс я не попал» (документальный, реж. Евгения Лёушкина)

Также в Chill, Okko, Premier

Первый в России сериал о людях с невербальным аутизмом. Это состояние, при котором человек с расстройством аутистического спектра либо не использует устную речь, либо делает это крайне ограниченно. Проект открывает зрителям мир этих людей: несмотря на то, что они не говорят, у каждого из них есть богатый внутренний мир, чувства и стремление к самовыражению.

«Другие», 1-й сезон (триллер, реж. Луиза Лима, Лара Кармо, Фабио Родриго)

Супруги Сибеле и Амансиу хотят спокойной жизни и стремятся дать своему сыну самое лучшее. Именно это побуждает их купить квартиру в солидном кондоминиуме, даже если расплачиваться за нее придется долгие годы. Мальчик растет, и все вроде бы идет хорошо, пока однажды его жестоко не избивает импульсивный дзюдоист Рожерио. Агрессивный парень — сын Вандо и Милы, соседей Сибеле и Амансиу. Семьи обоих подростков обеспокоены инцидентом, но лишь обостряют друг с другом конфликт.

С 6 апреля:

ЦИНГА (мистический триллер, реж. Владимир Головнев)

Молодой миссионер-послушник сталкивается с загадочным миром ямальских оленеводов. Здесь мифы — живые, а правят совсем другие боги. Ему предстоит пройти путь испытаний и грехопадений, чтобы исполнить послушание, понять северность и обрести себя. Иначе ему не выжить на краю земли, где зримое не то, чем кажется, и страшная опасность может явиться в обличии красивой женщины.

С 7 апреля:

«Другие», 2-й сезон (триллер, реж. Луиза Лима, Лара Кармо, Фабио Родриго)

С 8 апреля:

«Старший тренер» (спортивная драма, реж. Бейбит Онер)

сериал Unico Play

Восемь лет назад талантливый боксер Дархан проиграл важный бой и его карьера пошла под откос. Сегодня спортсмен задолжал важным людям, и это не единственная его проблема. Внезапная смерть отца, выдающегося тренера, заставляет Дархана вернуться в родной город. Вскоре он выясняет, что трагедия могла быть неслучайной. По мере расследования становится очевидным: скромный спортзал — лакомый кусок для влиятельного дельца, который пойдет на все, чтобы его заполучить.

С 9 апреля:

КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ (триллер, реж. Евгений Григорьев)

Две семейные пары отправляются на обычный дружеский уикенд в загородном доме. Казалось бы, теплая атмосфера, отдых от города... Но одна из женщин знает страшную тайну — она решает сыграть с неверным мужем и его любовницей в игру, в которой герои должны доказать, что по-настоящему любят друг друга. А иначе — кто-то должен умереть.

«Время Счастливых» (драма, реж. Илья Силаев)

также в Okko

финальная серия

Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире номер 13. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и, самое главное, вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами? Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству. Смогут ли Счастливые снова стать счастливыми, а дочь Раисы — докопаться до правды спустя 13 лет после смерти матери?

ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ. ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ (документальный)

Как двум людям сыграть одного и того же человека в разных возрастах, чтобы это было правдоподобно и почему кастинг стал тяжелым испытанием для всех? Зачем в кадре ногти вместо лака красили маркером? Как Олимпиада 80 поместилась в одной кружке? Почему белый парик Ольги Лерман идеально отражает дух времени, и из чего сделано пузико Тихона Жизневского? Об этом и многом другом рассказывают режиссер Илья Силаев, исполнители главных ролей Евгения Леонова, Вадим Соснин, Тихон Жизневский, Ольга Лерман, Анна Завтур, Виктория Заболотная и съемочная группа сериала «Время счастливых».

С 13 апреля:

«Папины дочки. Новые» (комедия, реж. Павел Брусочкин)

Также на СТС

Возвращение мамы и еще одно долгожданное пополнение в семье Васнецовых, появление Иржи, борьба Веника за Дашу, новый парень Жени, переезд Сони в Санкт-Петербург, битва за бабушкину квартиру, перевоспитание Тамары, поиски подъездного призрака и другие сюрпризы ждут зрителей в новых сериях.

С 25 апреля:

«В круге добра» (документальный, реж. Кирилл Верхозин)

Документальный сериал фонда «Круг добра», созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), рассказывает истории детей, борющихся с тяжелыми, редкими и неизлечимыми заболеваниями. Каждый эпизод — это искренний и глубокий портрет юного героя и его близких, столкнувшихся с серьезным испытанием, но не теряющих надежду. Проект открывает история Добрыни, мальчика со спинальной мышечной атрофией, которому удается радоваться жизни, учиться, мечтать, играть с друзьями и оставаться ребенком, несмотря ни на что.

С 30 апреля:

БЕГИ (авантюрная комедия, реж. Роман Артемьев)

По сюжету вор-домушник Саша забирается в дом, чтобы выкрасть из сейфа секретные документы, но становится очевидцем того, как хозяин дома по фамилии Чернов убивает свою жену. Душегуб быстро вычисляет взломщика и начинает идти по его следу, не желая оставлять в живых свидетеля. Теперь медвежатнику надо скрыться от своего преследователя, а заодно успеть на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака.

Также в апреле:

ПЕРВАЯ (драмеди, реж. Анна Харичева)

Студент Паша предпочитает идти на компромиссы, лишь бы не ввязываться в конфликты. Он владеет ночным клубом в центре Москвы и отчаянно пытается спасти заведение от долгов, ведь это единственное, что осталось ему от родителей. Парня навязчиво поддерживает влюбленная в него подруга Леся. Но размораживает холодное сердце героя не она, а загадочная Алиса. Кокетливая, фривольная и непостоянная девушка провоцирует Пашу стать смелее, а где-то — и наглее. В этот раз студент не готов уступать, даже когда узнает, что Алиса встречается с человеком, которому парень намерен продать свой клуб.

«Хроники русской революции», эпилог (историческая драма, реж. Андрей Кончаловский)

Эпилог 16-серийного киноромана повествует о событиях 1924 года, обострении внутриполитической борьбы после смерти Ленина и подводит итог двадцатилетнему противостоянию героев Юры Борисова и Никиты Каратаева.

«Лифт» (детективная комедия, реж. Сергей Малюгов)

также на СТС

По сюжету однажды утром жители девятиэтажки обнаруживают, что у них пропал… лифт. За расследование берется старшая по подъезду Надежда Носова — домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артем вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседских тайн, сталкиваются с интригами и загадками. В какой-то момент подозрения жильцов падают на старшего сына Нади Дениса. Теперь для героини раскрытие преступления становится делом чести.

Фото: кадр из сериала «Папины дочки. Новые»