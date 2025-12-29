Start рассказал о премьерах 2026 года

Финал «Вампиров средней полосы», новые «Папины дочки» и много оригинальных проектов

Онлайн-кинотеатр Start рассказал о грядущих фильмах и сериалах, которые появятся на сервисе в следующем году.

В числе новинок 2026-го – драмеди с элементами комедии «Нефть», криминальная драма «Айда!», комедия в стиле мокьюментари «Лифт», сериалы «Мозгоправ» и «ИИнга», третий сезон «Инспектора Гаврилова», финал второго сезона драмы «Золотое дно», заключительные серии третьего сезона «Вампиров средней полосы», а также многое другое.

Помимо этого, в разработке находится сериал «Клоун» со Львом Зулькарнаевым про клоуна из провинциального цирка, который в попытке отомстить мошенникам за свою бабушку, погружается в мир аферистов. Режиссером проекта выступит Антон Федоров («Мир! Дружба! Жвачка!»).

Если говорить о продолжениях, то в 2026 году второй сезон получит комедия «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым, а также совместные проекты с онлайн-кинотеатром Premier – «Подслушано в Рыбинске», «Олдскул» и «Хутор».

С 31 декабря:

«Новогодний Феофан. Нейропраздник к нам приходит» (нейрокомедия, реж. Анатолий Колиев, Илья Плотников)

В новогодней части история отшельника Феофана получит развитие и зрители познакомятся с членами его семьи: женой, дочерьми и младшим сыном — каждый со своим характером и собственным взглядом на «жизнь по старинке». Родственные отношения добавляют конфликтов и юмора, а главным семейным событием станет, конечно, встреча Нового года у костра. В новых сериях также появятся фольклорные и новогодние герои — узнаваемые, но переосмысленные образы: Дед Мороз, Снегурочка, Баба-Яга, а также будут отсылки к главным и самым обсуждаемым темам года, что только подчеркнет сатирический нарратив и сказочно-ироничную атмосферу проекта. Полюбившийся зрителям Кот Матвей тоже получит продолжение своей линии в новогодних сериях.

С 3 января:

«Люба управдом» (комедия, реж. Алексей Ляпичев)

Управляющая компания новенького жилого комплекса явно не справляется со своими обязанностями. Инициативная жительница Любовь, мать двоих детей, въехавшая в квартиру после развода, берет все в свои хрупкие руки в надежде сделать всем хорошо. Однако вместо поддержки или благодарности жильцов ЖК самопровозглашенный управдом сталкивается с осуждением. Но Люба не привыкла унывать и опускать руки, и вот уже чат жильцов подъезда не только в ее телефоне, но и целиком и полностью в ее жизни.

Также в январе:

«Дети перемен. Новый сезон» (криминальная драма, реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова)

Также на Wink

Во втором сезоне Флора больше не простой водитель троллейбуса, она теперь главарь группировки, контролирующей успешный — естественно, незаконный — бизнес. Но роскошный загородный дом, охрана и бронированный автомобиль не спасают ее семью от распада: Руслан отдаляется, Петр (Слава Копейкин) ненавидит мать, и только Юра не оставляет попыток воссоединить и помирить родных.

«Золотое дно», 2-й сезон (драма, реж, Илья Ермолов)

Финал сезона

Также на «Иви»

В новом сезоне для семьи Градовых наступают еще более темные времена: «Галактика» попадает под санкции, и финансовое положение компании стремительно ухудшается. Помимо этого, на горизонте появляется новый игрок — Верещагин — хваткий и жесткий региональный предприниматель, который после ссоры с Градовым-старшим из мести решает «отжать» все активы компании. «Галактика» как никогда нуждается в руководителе, который возьмет на себя ответственность и сможет найти выход из сложной ситуации. Но только война за это руководящее место никуда не делась, а разногласия и конфликты среди претендентов только усилились.

«Мошенники», 2-й сезон (криминальный триллер, реж. Олжас Нурбай)

Ваши эмоции – его бизнес. Дамир больше 20 лет промышляет аферами – от СМС от «сотрудников банка» до масштабных финансовых пирамид. Ему удалось собрать в Алматы преступную организацию под видом кол-центра и присвоить миллиарды, разрушив огромное число жизней. Хладнокровный и безжалостный, Дамир единственный, кто избежал скамьи подсудимых в 1 сезоне и скрылся от правосудия за границей, подставив своих же приспешников. Здесь он переходит на новый уровень и берется за махинации с перспективным рынком недвижимости в Турции. Но долго возвращения мошенника ждать не придется: он прибудет на родину, чтобы собрать новую команду и поставить перед собой самую амбициозную цель в карьере. С собственной мобильной сетью он получит доступ к миллионам телефонов и сможет реализовать вообще любые мошеннические схемы. Цифровые аферы и механики с использованием ИИ – сценаристы оперативно переписывали сюжет этого проекта с учетом все новых способов обмана, чтобы вы обезопасили себя и своих близких.

В феврале:

«Вампиры средней полосы», 3-й сезон (комедия, реж. Алексей Акимов)

Финальные серии

В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было. Или у деда Славы все же получится решить проблему бескровно, как только он умеет?

Также в 2026 году:

ЧЕБУРАШКА 2 (семейная комедия, реж. Дмитрий Дьяченко)

Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия: Чебурашка начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Героев приглашают на роскошный день рождения Сони, где ушастик случайно портит праздник. В надежде избежать очередной ссоры, Чебурашка вместе с Соней и Гришей тайно сбегают в горы, где их ждут невероятные пейзажи и захватывающие, но опасные приключения! Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой. Смогут ли они исправить ситуацию и научиться прислушиваться друг к другу?

ХОЛОП 3 (комедия, реж. Клим Шипенко)

В третьем фильме перевоспитывать будут не просто мажора или мажорку, а избалованную семью. Родителей сыграют Павел Прилучный и Кристина Асмус, которые присоединятся к уже полюбившемуся зрителям по первым двум частям актерскому ансамблю. По сюжету, «перевоспитание» организуют дети избалованных мажоров, отправляя родителей во времена Петра Первого.

ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (мелодрама, реж. Михаил Вайнберг)

Экранизация одноименного книжного бестселлера Анны Джейн. Робкая старшеклассница Полина совсем недавно перевелась в новую школу и уже столкнулась с травлей. Жизнь скромной девушки могла бы стать невыносимой, если бы не главный красавчик-хулиган, с которым она согласилась заключить сделку в обмен на помощь. Отныне Барс будет притворяться ее парнем, а взамен Полине нужно безоговорочно делать все, что он поручит. Постепенно между школьниками возникают настоящие чувства, но их родные и одноклассники сделают все, чтобы разлучить влюбленных.

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК (семейная комедия, реж. Антон Маслов)

Подлинная история самого харизматичного жителя Белогорья и вселенной ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ — Колобка. Мы узнаем, с какой коварной целью его испекли, как ему удалось сбежать, как он скитался и попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада. Приключение, в котором Колобок и его случайные друзья обретут себя.

«Холод» (драма, реж. Алексей Казаков)

Также в «Иви»

По сюжету Женю несправедливо сажают в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнут ее муж и 6-летняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, чьи могущественные родители «помогают» суду принять «правильное» решение. В колонии Женя случайно спасает влиятельную зечку Яну, отбывающую срок за убийство. В благодарность та обучает героиню, как стать сильнее, чтобы отомстить, и помогает бежать. На свободе Женя обретает богатство по наводке Яны, и начинает вершить справедливость над своими врагами.

«Айда!» (криминальная драма, реж. Олег Асадулин)

Также на НТВ

По сюжету подросток из привилегированной семьи, Гриша, переезжает с родителями из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден выучить его жестокие правила. Неожиданным наставником Гриши становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич — умный, образованный и амбициозный манипулятор, усилиями которого подростки охотно вступают в группировку. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — начальник уголовного розыска Никонов. Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которым стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.

«Время Счастливых» (драма, реж. Илья Силаев)

Также в Okko

Драма о жизни одной семьи. Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире номер 13. Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке. А потом приходит 2012 год, и энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и, самое главное, вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами? Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству. Смогут ли Счастливые снова стать счастливыми, а дочь Раисы — докопаться до правды, спустя 13 лет после смерти матери?

«Нефть» (драмеди, реж. Алексей Шабаров)

Также на Premier

Города как люди: есть счастливчики, а есть лузеры. Городу Нижневартовску повезло: все доходы от Самотлорского месторождения осели там. А вот городу Шевелёво, что в каких-то пятидесяти километрах — не повезло: нет ни нефти, ни денег, ни инфраструктуры. От всех благ цивилизации и нефтяных доходов области оно удалено так же безнадежно, как Точка Немо от ближайшей суши. Но однажды одно небольшое землетрясение, почти незаметное, сдвигает что-то в земной коре, и колодец местного водопроводчика Семена Плахова вместо воды неожиданно наполняется нефтью. Теперь у Семена есть два пути: отдать участок за бесценок или каким-то образом освоить добычу, переработку и сбыт. Чтобы доказать жене, которая хочет развестись и уйти от него с сыном, что он чего-то стоит, тихий и спокойный Семен вместе с местным одаренным фриком Ульяном осваивает подпольную нефтедобычу и пытается построить «самый честный нечестный бизнес».

«Подслушано в…» (детектив)

Также на Premier

«Папины дочки. Новые», 5-й сезон (комедия, реж. Павел Брусочкин)

Также на СТС

Даша возвращается домой после двух лет отсутствия и сталкивается с неожиданными проблемами: Веник отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря и Галина Сергеевна учатся быть родителями, Диана и Лиза ищут своё место в изменившейся семейной иерархии, а Соня решает переехать в Петербург, что не нравится Венику, который не готов отпустить дочь.

«Инспектор Гаврилов», 3-й сезон (комедия, реж. Кирилл Васильев)

Также на СТС

Фото: кадр со съемок сериала «Нефть»