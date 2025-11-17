top banner

Илья Алексеев стал гендиректором онлайн-кинотеатра Start

Автор: Илья Кувшинов

17 ноября 2025

В прошлом он занимал должность гендиректора музыкального сервиса Spotify в России и СНГ

В онлайн-кинотеатре Start кадровые перемены – новым генеральным директором платформы назначен Илья Алексеев, в прошлом занимавший должность директора департамента развития подписки и роста бизнеса Start. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что он сосредоточится на реализации трехлетней стратегии сервиса, в том числе – на совершенствовании технологической и продуктовой части платформы и развитии партнерской подписки Start.

Представители стриминга также добавили, что ранее онлайн-кинотеатром фактически управлял гендиректор группы компаний Start и генпродюсер онлайн-кинотеатра Эдуард Илоян.

Илья Алексеев более пятнадцати лет работает в медиаиндустрии и рекламном бизнесе. В частности, в прошлом он занимал должность директора по продажам Facebook* в России и пост гендиректора музыкального сервиса Spotify в России и СНГ.

* Meta и соцсети компании Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ

Фото: Spotify

