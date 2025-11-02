Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start

Третий сезон «Вампиров средней полосы», ромком «Сводишь с ума» и многое другое

Одной из главных новинок ноября в онлайн-кинотеатре Start станет третий сезон франшизы «Вампиры средней полосы». Первая серия продолжения истории о семье смоленских вампиров уже доступна подписчикам.

Помимо этого, пользователей стриминга ждут романтическая комедия СВОДИШЬ С УМА, подростковая анимация «Черный мотылек. Сила музыки», новые серии киноромана Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» и многое другое.

Уже на платформе:

«Вампиры средней полосы», 3-й сезон (комедия, реж. Алексей Акимов)

новые серии – 7, 14, 21 и 28 ноября

Вечная жизнь — вечные заботы. Мирное существование вампиров из Смоленска вновь под угрозой. Аннушке все труднее скрывать правду о себе от старого знакомого, московского следователя. Графиня Ольга готовится родить необычного младенца и терпит похождения Барановского, переставшего быть человеком. В городе начинают исчезать люди, и подозрения, разумеется, опять падают на семью деда Славы. От Хранителей толка нет: в их рядах разлад. Проиграв в схватке, Борис Феликсович и кровожадные обитатели уральской фермы точат клык на более мирных собратьев. И если Святослав Вернидубович не решит вопрос миром — грядет битва, каких не бывало.

С 6 ноября:

СВОДИШЬ С УМА (романтическая комедия, реж. Дарья Лебедева)

Привычный мир Алисы круто меняется после переезда в просторную квартиру в Питере. И дело не в новом доме, а в его маленьких секретах. Выясняется, что зеркало в одной из комнат показывает совсем другую реальность, где в том же самом месте живет тусовщик Иван. Сумеют ли молодые люди не пройти мимо настоящей любви и, разорвав завесу между ними, встретиться наяву и коснуться друг друга?

С 12 ноября:

«Игрок» (криминальная драма, реж. Диас Бертис)

У 28-летнего Данияра есть стабильная работа в строительной фирме и перспективный семейный бизнес, но денег на жизнь все равно не хватает. По кредиту — просрочки, за цветочный магазин жены висит долг по аренде, так еще и близкому другу, который в прошлом спас парня от преступления, светит тюрьма, если вовремя не помочь. За короткий срок Данияру необходимо раздобыть крупную сумму, заработать он решает на ставках. Несколько легких побед кружат парню голову, но получится ли вовремя покинуть игру?

Также в ноябре:

«Черный мотылек. Сила музыки» (анимационный, реж. Дарья Руд)

Также на телеканале «СОЛНЦЕ»

Четырнадцатилетняя Алиса Эвергрин вечно «новенькая»: частые переезды — новые школы, новые лица и ни одного друга. Единственное, что всегда рядом — ее музыка. Алиса играет на гитаре, сочиняет собственные песни, вкладывая в них все, что не может сказать словами, но выступления на публику для нее страшнее любой контрольной по алгебре. Все меняется, когда она с семьей приезжает в загадочную Каскадию. Здесь Алиса впервые находит настоящих друзей, влюбляется и узнает, что она — Черный мотылек, недостающая часть команды Стражей Леса, а ее голос — суперсила, позволяющая связаться с Душой Леса и вернуть ей силы.

«Хроники русской революции» (историческая драма, реж. Андрей Кончаловский)

новые серии – 7, 14 и 21 ноября

1905 год. Санкт-Петербург. Михаил Прохоров получает назначение лично от императора. Николай Второй надеется, что новый начальник особого отдела департамента полиции справится с революционным подпольем и поможет спасти монархию от падения. Российская империя трещит по швам: тревожное ожидание глобальных потрясений уже пронизывает страну. Преданный и непоколебимый Прохоров сразу встречает сопротивление изнутри: в заговорах, коррупции и изменах замешаны «неприкасаемые». Тайное расследование на каждом новом повороте сталкивает его с главными действующими лицами эпохи, среди которых Ленин, Распутин, Столыпин, Горький, Сталин, Троцкий, агент британской разведки Рейли, Керенский, Корнилов и другие исторические персонажи. Один из самых неуловимых противников Прохорова – боевик и революционер Лютер, под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина. Отчаянная авантюристка вовлекает в опасные игры и своего возлюбленного – молодого музыканта Алексея Тихомирова. Однажды Ариадна теряет осторожность, ее вызывает на допрос глава особого отдела Прохоров. Эта встреча будет иметь необратимые последствия для героев и последствия для всего хода мировой истории…

«Вызов Софико» (интеллектуальное шоу, реж. Игорь Мирзоев)

новые выпуски – 10 и 24 ноября

Цикл из 10 бесед с уникальными личностями в сфере науки и искусства, которые дают зрителю возможность взглянуть на нашу реальность под новым углом. В проекте примут участие хореограф Алла Сигалова, музыкант Петр Дранга, театральный критик Григорий Заславский, нейробиолог Рауль Гайнетдинов, эксперт в области искусственного интеллекта Евгений Бурнаев, биолог Вадим Говорун и другие. В ходе беседы они будут искать неожиданные точки соприкосновения между научными открытиями и творческими процессами, обсуждая прошлое, настоящее и будущее.

Фото: кадр со съемок сериала «Вампиры средней полосы»