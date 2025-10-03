Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start

«Хроники русской революции» Андрея Кончаловского, криминальная комедия «Геля» и многое другое

Главной новинкой октября в онлайн-кинотеатре Start станет кинороман Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» о 1905-1924 годах – переломной эпохе в истории России. Главные роли в сериале исполнили Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Никита Каратаев, Александр Мизев и Тимофей Окроев.

Помимо этого, пользователей стриминга ждут криминальная комедия ГЕЛЯ, новые серии «Олдскула», «Няни Оксаны», второго сезона «Лихих», «Феофана» и многое другое.

Уже на платформе:

ФИНАЛ (спортивная драма, реж. Петр Зеленов, Владимир Пресняков, Олег Пресняков)

12 августа 2012 года, Олимпиада в Лондоне. Миллионы зрителей увидели оглушительную победу российской сборной, нашу победу. Ультимативный финал против абсолютных фаворитов, двукратных олимпийских чемпионов из Бразилии принес российской сборной первое золото в мужском волейболе. Без несгибаемой воли тренера Владимира Алекно не было бы этого результата, этого финала. Годы труда ради последних, решающих секунд — какими они были?

УКРАДИ МОЮ МЕЧТУ (комедия, реж. Айк Кбеян)

Полина не верит в сверхъестественное и, когда друзья просят отвести их на прием к экстрасенсу, устраивает там скандальное разоблачение. В ответ надменная и скептически настроенная девушка получает жуткое предсказание, которое немедленно начинает сбываться. Полину преследуют неудачи — чтобы разорвать пророчество, ей придется рискнуть всем. Чары падут, если девушка добьется благосклонности случайного знакомого, с которым успела поругаться.

«В поисках Андрея Рублева» (документальный, реж. Орхан Абулов)

новые серии

Документальный проект «В поисках Андрея Рублева» исследует удивительный жизненный путь и творческое становление великого мастера, а также духовный смысл, лежащий в основе русских икон. Съемки проекта проходили в местах с богатой историей, от храмов Владимиро-Суздальского заповедника с уникальными фресками до ведущих музеев страны, включая центр православной России — Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Но проект — это не только документальные кадры в старинных интерьерах: это отчасти реконструкция эпохи Рублева и попытка передать атмосферу эпохи Андрея Рублева.

С 3 октября:

ГЕЛЯ (криминальная комедия, реж. Стас Иванов)

Ради безбедного будущего своей семьи дальнобойщик Саня решается на заказ перегнать явно криминально добытый «Гелендваген» или попросту «Гелю». Поездка оборачивается полицейской погоней, которая столкнет Саню с капитаном полиции Ореховым. Эта встреча изменит их жизни навсегда.

С 10 октября:

«Хроники русской революции» (историческая драма, реж. Андрей Кончаловский)

также доступен в подписках Start в «Кинопоиске», «Иви», Okko, Premier и Wink

1905 год. Санкт-Петербург. Михаил Прохоров получает назначение лично от императора. Николай II надеется, что новый начальник особого отдела департамента полиции справится с революционным подпольем и поможет спасти монархию от падения. Российская Империя трещит по швам: тревожное ожидание глобальных потрясений уже пронизывает страну. Преданный и непоколебимый Прохоров сразу встречает сопротивление изнутри: в заговорах, коррупции и изменах замешаны «неприкасаемые». Тайное расследование на каждом новом повороте сталкивает его с главными действующими лицами эпохи, среди которых Ленин, Распутин, Столыпин, Горький, Сталин, Троцкий, агент британской разведки Рейли, Керенский, Корнилов и другие исторические персонажи. Один из самых неуловимых противников Прохорова — боевик и революционер Лютер, под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина. Отчаянная авантюристка вовлекает в опасные игры и своего возлюбленного — молодого музыканта Алексея Тихомирова. Однажды Ариадна теряет осторожность, ее вызывает на допрос глава особого отдела Прохоров. Эта встреча будет иметь необратимые последствия для героев и исторические последствия — для всего хода мировой истории…

С 15 октября:

«С любовью, аферист» (драма, реж. Аян Найзабеков )

Гаухар — мама, успешная деловая женщина и популярный блогер, уверенная, что встретила мужчину мечты. Тимур действительно кажется идеальным: он дарит роскошные подарки, запросто общается с ее ребенком, а также готов нести ответственность за общий бизнес и быт. Однако в один прекрасный день красавец-мужчина исчезает со всеми деньгами. Гаухар не успевает осознать, что произошло, когда на ее пороге появляется Чолпон, бывшая жена Тимура из Бишкека, которую аферист тоже оставил ни с чем. Теперь, чтобы отомстить, женщинам придется признать свои слабости, научиться друг другу доверять и пойти против общественного мнения.

«Няня Оксана» (комедия, реж. Евгения Абдель-Фаттах)

новые серии на Premier, Start, «Иви» и на телеканале «Пятница!» – 6 и 13 октября

Яркая и неунывающая Оксана приезжает из Краснодара в Москву вслед за любовью. Однако избранник оказывается женат, и провинциалке нет места в его будущем. Вместо того чтобы возвращаться с разбитым сердцем домой, девушка решает покорить столицу. Она знакомится с богачом, ресторатором и отцом троих детей Иваном, который срочно разыскивает няню для своих чад. Бойкая Оксана кажется ему, да и самим детям, наиболее подходящим вариантом.

«Олдскул» (комедия, реж. Александр Жигалкин, Евгений Шелякин)

новые серии на Start и Premier – 8 и 15 октября, финал сезона

Главная героиня сериала Мария Трифонова — настоящая «олдскульная» математичка из советской школы, последний «Учитель года СССР». На ее уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и боятся лишний раз пошевелиться. Однако жизнь меняется, и Трифонова оказывается на новом месте работы — в современной элитной школе. Туда она приходит ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В школе суровая учительница с советским воспитанием сталкивается с новым и незнакомым для себя миром — здесь царят свобода и технологии, а преподавать приходится избалованным детям богатеев. Теперь классической математичке предстоит привить любовь к науке современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

«Таргет» (мелодрама, реж. Данияр Болотбеков, Василий Куценко)

сериал из линейки Unico Play Originals

новые серии на Start – 8, 15, 22 и 29 октября

Старшеклассник Марк живет обычной жизнью: школа, друзья, первая любовь. Но все меняется, когда в его ленте начинают появляться странные таргетированные объявления, точно предсказывающие события, которых еще не было. Сначала это кажется шуткой алгоритмов, но предупреждение о грядущем пожаре в школе заставляет Марка бороться за доверие друзей и времени, чтобы предотвратить катастрофу.

«Лихие. Глава вторая» (криминальная драма, реж. Юрий Быков)

новые серии на Start и Okko – 9, 16, 23 и 30 октября

Павел и Женя впервые в жизни отправляются в «командировку» в Москву. Юра прихватил их с собой подстраховать Джема, которого вызвал на ковёр московский вор Тунгус. Поездка в столицу оборачивается для киллеров главным испытанием на профессионализм. Лиза чувствует, что ее муж Женя ежедневно подвергается опасности. Юный бизнесмен Ильяс, Валиев-младший, обосновался в Хабаровске и активно сопротивляется воровской власти в регионе. В этом ему помогает столичный следователь Кармазов вместе с прокурором Татьяной Шапиро. Джему кажется, что проблему с наследником бизнеса можно решить привычным способом, но времена изменились. А Жене и Лизе 20 лет спустя предстоит решить судьбу их общего сына Паши, самого младшего из Лиховцевых.

«Одни дома» (семейная комедия, реж. Алексей Романюк)

новые серии на Start и Okko – 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22 октября

Вика, Женька, Алина и Коля — обычные дети, попавшие в очень необычную ситуацию: их родители застряли на Камчатке и не могут вылететь домой. Свобода и неизбежные «взрослые» проблемы сваливаются на них как снег на голову. Кто возьмет на себя роль старшего, а кто обрадуется возможности не делать уроки и есть пиццу каждый день? Как не переругаться, когда вокруг нет ни одного взрослого (дядя Витя не в счет — ему самому опека не помешает)? Что делать с недовольным соседом, который грозится вызвать полицию и усложняет и без того непростую жизнь? И кто воспользуется ситуацией, чтобы манипулировать братом и сестрами?

«Феофан» (комедия, реж. Илья Плотников)

новые серии в октябре на Start

Что будет, если объединить современные технологии и авторский полет фантазии? Получится злободневный скетчком, где у костра вечерами обсуждают актуальные сериалы, где кот ученый может пояснить за майнинг крипты, где рыбы сами ловят тебя на крючок, а на курьеров ведется настоящая охота. В общем, здоровый градус абсурда и приятный вечер вам обеспечены! Присаживайтесь поудобнее и слушайте свежий нейросказ…

