Netflix, Comcast и Paramount готовят свои предложения по покупке Warner Bros. Discovery

Автор: Илья Кувшинов

14 ноября 2025

Крайний срок подачи необязывающих коммерческих предложений – 20 ноября

Как и ожидалось, в битву за Warner Bros. Discovery вступают еще две компании – Comcast и Netflix присоединяются к Paramount и готовят свои предложения по покупке медиаконгломерата. По информации The Wall Street Journal, крайний срок подачи необязывающих коммерческих предложений – 20 ноября.

Отмечается, что Comcast и Netflix в первую очередь заинтересованы в кино и телеподразделениях Warner Bros., а также в стриминговом сервисе HBO Max, но не в кабельных телесетях WDB, которые включают в себя CNN, TNT и Discovery Channel. Paramount же по-прежнему намерена приобрести компанию целиком, если предоставится такая возможность.

Инсайдеры утверждают, что на прошлой неделе глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав встретился с генеральным директором Comcast Брайаном Робертсом, чтобы обсудить возможное предложение о покупке студии и стриминговых активов. Конкретные детали потенциальной сделки не разглашаются.

Помимо этого, стало известно, что в октябре Warner Bros. Discovery отклонила не одно, а сразу три поступивших от Paramount предложения о поглощении конгломерата. Более того, Дэвид Эллисон пытался склонить Дэвида Заслава к сделке, предлагая ему роль со-генерального директора и сопредседателя совета директоров будущей объединенной структуры, однако даже при таких условиях предложенная стоимость была признана заниженной.

