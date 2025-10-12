top banner
  • Warner Bros. Discovery отклонила первоначальное предложение Paramount о покупке

Warner Bros. Discovery отклонила первоначальное предложение Paramount о покупке

Автор: Илья Кувшинов

12 октября 2025

По информации инсайдеров, медиаконгломерат счел его слишком низким

Дэвиду Эллисону пока не удалось договориться с Дэвидом Заславом – по информации Bloomberg, Warner Bros. Discovery отклонила первоначальное предложение Paramount о покупке.

Инсайдеры утверждают, что медиаконгломерат счел предложение Эллисона – в районе $20 за акцию – слишком низким. В пятницу, 10 октября, акции Warner Bros. закрылись на уровне $17,10, что позволяет оценить рыночную стоимость компании в примерно $42,3 млрд.

Напомним, что в середине 2026 года Warner Bros. Discovery будет разделена на две публичные компании – подразделение «Стриминги и студии» (Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max) и секцию «Глобальные сети» (телевизионные бренды корпорации вроде CNN, TNT Sports, Discovery, а также стриминговый сервис Discovery+ и спортивный портал Bleacher Report).

Deadline ранее сообщал, что Заслав привлек финансовый конгломерат Goldman Sachs для оценки киноподразделения, главой которого он останется – издание называет стоимость в более чем $30 за акцию, что, очевидно, превышает цифры, предложенные Paramount.

Помимо этого, по сети ходили слухи, что в возможной покупке подразделения «Стриминги и студии» заинтересованы Netflix и Amazon. Представители первой платформы опровергли информацию об этом, сославшись на недавнюю ремарку со-генерального директора Грега Питерса, заявившего, что Netflix «планирует создавать, а не покупать».

Amazon, в свою очередь, не ответил Deadline, однако источник в одной из крупных студий уверяет, что стриминг и так потратил внушительную сумму на покупку MGM, не получив от этого большого выхлопа. Помимо этого, недавно Федеральная торговая комиссия США (FTC) обязала компанию выплатить гражданский штраф в размере $2,5 млрд.

