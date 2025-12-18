top banner
Инвестиционный фонд Standard General может приобрести телевизионные активы Warner Bros. Discovery

Автор: Илья Кувшинов

18 декабря 2025

Его владелец Су Ким известен большим опытом работы с компаниями, имеющими проблемные долги

Сооснователь инвестиционного фонда Standard General Су Ким может начать переговоры о приобретении телевизионных активов Warner Bros. Discovery – по информации Financial Times, как минимум один крупный акционер медиахолдинга обратился к нью-йоркскому инвестору с подобным предложением.

Ким известен большим опытом работы с компаниями, имеющими проблемные долги, включая RadioShack и American Apparel, в которых он приобрел доли. Его Standard General, в свою очередь, недавно вышел на рынок азартных игр, приобретя сеть казино Bally's, и в прошлом уже заключал сделки с телевизионными сетями.

Издание отмечает, что вливание капитала могло бы улучшить перспективы кабельных активов WBD, которые должны быть выделены в отдельное предприятие в следующем году. Имя акционера, который обратился к Киму, не называется.

Напомним, что сделка WBD и Netflix не включает в себя телевидение – платформа приобретет киноподразделение Warner Bros. Studios и стриминг HBO Max.

