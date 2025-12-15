top banner
Предварительная касса уикенда: «Невероятные приключения Шурика» забрали золото чарта

Автор: Георгий Романов

15 декабря 2025

«Три кота» стартовали с четвертой позиции

Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка – музыкальная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (CP). Отечественный проект стартовал по верхней планке ожиданий и записал на свой счет чуть больше 121 млн рублей (259 тысяч зрителей). 

Продолжение анимационной франшизы ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (NMG) начало свой прокат с четвертой строчки чарта. По итогу уикенда в копилке мультфильма оказалось около 72 млн рублей (196 тысяч зрителей). 

Остальные новинки не смогли попасть в первую десятку лучших релизов уикенда. 

Фото: кадр из фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА

Самое читаемое

