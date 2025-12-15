Предварительная касса уикенда: «Невероятные приключения Шурика» забрали золото чарта
Автор: Георгий Романов
15 декабря 2025
«Три кота» стартовали с четвертой позиции
Согласно предварительным данным, лидером уикенда стала новинка – музыкальная комедия НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (CP). Отечественный проект стартовал по верхней планке ожиданий и записал на свой счет чуть больше 121 млн рублей (259 тысяч зрителей).
Продолжение анимационной франшизы ТРИ КОТА. ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (NMG) начало свой прокат с четвертой строчки чарта. По итогу уикенда в копилке мультфильма оказалось около 72 млн рублей (196 тысяч зрителей).
Остальные новинки не смогли попасть в первую десятку лучших релизов уикенда.
Фото: кадр из фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
