«Централ Партнершип» представил фильмы на 2026–2027 годы

12 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась презентация проектов «Централ Партнершип». Директор по кинопрокату компании Павел Верещагин начал мероприятие с подведения итогов 2025 года: в этом году из девяти «миллиардеров» шесть были выпущены дистрибьютором – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, БАТЯ 2: ДЕД, АВГУСТ, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, КРАКЕН. Вместе эти релизы собрали 11 млрд рублей.

Презентацию открыли материалы по ЧЕБУРАШКЕ 2 (1 января), очередная фаза промокампании которого стартовала в ноябре. Партнерами выступили «Сбер», «Газпром Нефть», Ozon, «Вкусно – и точка», «Пятерочка», modi, Likee, «Техника+», «Трапеза». Охват трейлеринга превысил 17 млн. Реклама фильма присутствует во всех каналах коммуникации – на телевидении («Россия 1», «Россия 24», «Мульт», «Карусель», СТС, НТВ), в диджитале, наружной рекламе. Павел Верещагин обратил внимание, что с учетом предпродаж, по которым ЧЕБУРАШКА 2 значительно обходит своих конкурентов по «новогодней битве», единственным коммерчески верным решением будет предоставить релизу больше сеансов, чем другим картинам.

Продюсеры военного триллера АВГУСТ Константин Эрнст и Анатолий Максимов поблагодарили со сцены кинотеатры за выдающуюся работу проектом и за то, что они верят не только в сказки. А также отметили важность просмотра кино на больших экранах, а не на телевидении и на онлайн-платформах, так как только в кинотеатрах можно испытать кинематограф как коллективное переживание. Также Эрнст заверил, что прикладывает большие усилия к тому, чтобы, помимо новогоднего периода, еще на трех датах в течение года появились сравнимые показатели.

Проекты ближайших месяцев были представлены доступными в сети трейлерами. Семейная экшн-комедия УБОЙНАЯ СУББОТА (15 января) рассказывает о двух отцах, чьи дети подружились и отправились вместе в центр развлечений, где на них напали бандиты, после чего последовали драки, погони, взрывы. Отцов играют Алан Ричсон («Джек Ричер») и Кевин Джеймс (ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА).

В комедии КОММЕНТИРУЙ ЭТО (29 января) пара на грани развода соглашается поучаствовать в необычной семейной терапии: месяц с ними будет жить комментатор – человек, проговаривающий все их мысли и чувства. По картине также показали фрагмент, когда комментатор в исполнении Тихона Жизневского сопровождает героя Александра Петрова на работу и выдает его мысли о начальнике, которого сыграл Сергей Бурунов. Также в фильме «Марс Медиа» и «Амедиа» снимались Юлия Хлынина, Ирина Горбачева, Юлия Снигирь.

О комедии УВОЛИТЬ ЖОРУ, выходящей в прокат 12 февраля, рассказали исполнители главных ролей Данила Козловский и Михаил Галустян, а также режиссер Марюс Вайсберг. Герой Козловского занимается тем, что увольняет топ-менеджеров. В рамках очередного задания он должен избавиться от главного программиста большой IT-компании, но влюбляется в его сестру. Из-за неоднократного переноса релиза ролик картины получил охватный трейлеринг, поскольку был показан перед сеансами фильмов ПРОРОК, КРАКЕН, В СПИСКАХ НЕ ЗАНЧИЛСЯ, АВГУСТ, АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, ВОЛЧОК.

1 апреля на больших экранах появится еще одна комедия Марюса Вайсберга, вдохновленный индийским кино КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ. Демис Карибидис и Михаил Галустян играют в ленте благородного полицейского и бандита, которые оказываются братьями и объединяются, чтобы отомстить за смерть родителей.

Фильм ГУАНТАНАМЕРА Сергея Мокрицкого выйдет в прокат 19 февраля. Сергей Шакуров играет в картине спецагента в отставке, которому приходится отправиться на Кубу, чтобы освободить удерживаемую в заложниках внучку. Ее заманили на остров в связи с поисками пропавшего много лет назад важнейшего документа, способного изменить ход истории. Незадолго до кубинской революции ее дед, будучи разведчиком-нелегалом, нашел этот документ, однако, обретя любовь, провалил задание. По картине показали трейлер, заявивший приключенческий экшн в экзотическом сеттинге.

С «Централ Партнершип» возобновляет сотрудничество продюсер Георгий Малков, поэтому следующие три его проекта оказались в пакете прокатчика. «Действительно, уволить Жору не так просто, и я рад, что снова на борту дирижабля ЦПШ», – пошутил продюсер со сцены. Первый релиз – комедия Владимира Котта ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ – появится на больших экранах 26 февраля. Евгений Цыганов играет в картине звезду брутальных боевиков, снимающуюся в фильмах с непроницаемым лицом. Во время съемок он получает травму с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. Судя по показанным фрагменту и трейлеру, смеющийся Цыганов выглядит непривычно, а необычный хай-концепт фильма получает интересное развитие – ведь герою нужно завершить съемки в криминальной драме про 90-е, где он играет хладнокровного киллера.

Комедия ДОКТОР ГАФ Михаила Расходникова выйдет 19 марта при поддержке телеканала «Россия 1» и СТС. Сергей Гармаш играет в картине нелюдимого ветеринара, понимающего язык животных. Вместе с девочкой Мариной ему нужно вызволить пропавших зверей, за похищением которых стоит корпорация, использующая бездомных псов для жестоких экспериментов. В трейлере показали столько животных, сколько еще, кажется, не было в российском кино. Ролик релиза будет демонстрироваться перед сеансами ЧЕБУРАШКИ 2.

Совместно с «Россией 1» будет сниматься сиквел летнего хита, комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2. В фильме появится второй дед, в образе которого предстанет Федор Добронравов, и вдвоем они будут соперничать за внимание внука. Георгий Малков убежден, что сотрудничество с лидером прокатного рынка позволит сиквелу превысить планку в 1 млрд рублей.

5 марта в прокат выйдет сиквел еще одного кассового хита, комедия НОВАЯ ТЕЩА Аскара Узабаева. Спустя шесть лет после событий первого фильма герой Гарика Харламова женится во второй раз. Так у него появляется новая теща и тесть, роли которых исполнят Мария Аронова и Сергей Бурунов, а также к нему вернется брат-близнец Тоха с криминальными наклонностями. По картине показали специальный ролик, представивших главных героев ленты и их новые конфликты: теща снова оказалась волевой и непреклонной, тесть – более мягким и слабым, а близнец только подливает масла в огонь.

В военной драме АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (23 апреля) Александра Котта зимой 1941 года спортсмены-буеристы вывозят по Ладожскому озеру сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. В картине телеканала «Россия 1», «Централ Партнершип», «Мастерской», фонда «Кинопрайм» главные роли сыграли Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов. Тизер представил молодых спортсменов и зрелищный экшн на льду.

В 2026 году «Централ Партнершип» выпустит приключенческий фильм ЛЕТОМ ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ПОБЕГ ИЗ СКОЛБОРА по мотивам одноименной книги. По сюжету, заветное желание 10-летней героини исполняется, и она попадает в видеоигру, но потом пытается выбраться из нее, читая книги и используя знания по математике. Главные роли в картине исполнили Алиса Клагиш и Алексей Воробьев. Режиссером, продюсером и автором сценария выступил автор книги – Сол Тай. По картине показали трейлер.

Создатели ВОЛЧКА, продюсеры Таймураз Бадзиев и Давид Цаллаев, представили свою новую картину – лирическую комедию под рабочим названием ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ, ранее известную как ДЕД и СТАРЫЙ ОРЕЛ. По сюжету, осетинский дед остается последним жителем в горном селе. В ответ на решение нового главы местной администрации, которого сыграл Павел Деревянко, ликвидировать село Батраз решает вернуть жизнь в родное поселение, превратив его в эко-деревню для привлечения туристов. В трогательном и визуально очень красивом ролике показали историю любви к родным местам и сложных отношений упрямого старика и его живущих в городе сына и внуков.

9 апреля состоится релиз семейной приключенческой комедии МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ Михаила Морскова (ВОЛШЕБНИК, «Кухня. Война за отель»). Дмитрий Калихов играет в картине мальчика, который живет в 60-х в городке у Байконура и находит собаку Белку. По картине показали ролик, который уже демонстрируется в кинотеатрах перед АЛИСОЙ В СТРАНЕ ЧУДЕС и ВОЛЧКОМ, а вскоре будет прикреплен к ЧЕБУРАШКЕ 2.

В ХОЛОПЕ 3 Милош Бикович предстанет в образе Петра Первого. В продолжении франшизы Клима Шипенко перевоспитанию подвергается семейная пара в исполнении Павла Прилучного и Кристины Асмус. Съемки комедии Yellow, Black and White, Start, MEM Cinema Production, телеканала «Россия 1» и «Централ Партнершип» завершены. По словам Павла Верещагина, третья часть обещает быть самой зрелищной и масштабной, что подтвердили ролик о фильме и тизер: избалованных героев ждут приключения на корабле Петра Первого и во дворце турецкого султана. Премьера картины состоится 11 июня.

По фантастическому боевику ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (24 сентября) Николая Рыбникова показали тизер, который уже работает в кинотеатрах. В зрелищном ролике герой Юры Борисова вспоминает о жизни на некой планете: удивительные пейзажи, базу землян, сражения с чудовищами, друзей и любимую девушку Полину.

Релиз сказки МОРОЗКО Эдуарда Бордукова перенесен с 12 февраля на 22 октября. В тизере сестры Марфа и Настя пытаются вернуть зиму в деревню и противостоят злой Ведьме в исполнении Елизаветы Боярской, похитившей волшебный посох, чтобы получить власть над землей.

С 26 февраля на 19 ноября переехал полнометражный мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ от студии «Карамелька». По проекту показали трейлер, который уже работает в кинотеатрах и будет прихардлочен ко всем крупным семейным проектам, включая ЧЕБУРАШКУ 2.

В 2026 году при участии телеканала «Россия 1» состоится релиз сказки КАК ИВАН В СКАЗКУ ПОПАЛ от создателей БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, режиссера Алексея Нужного и «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова». По сюжету, мальчик Иван оказывается в мире русских сказок и встречается там с волшебными персонажами. Чтобы вернуться домой, ему предстоит столкнуться с нечистой силой, обрести друзей и совершить подвиг. В картине снимались Мирон Проворов, Мария Аронова, Илья Виногорский, Ирина Горбачева, Санта Нужная, Пелагея. По проекту показали тизер, заявивший сказочных героев, включая эпичного Змея Горыныча.

3 декабря на большие экраны выйдет live-action-фильм УМКА производства 1-2-3 Production, ТНТ и «Союзмультфильма». По сюжету, мальчик Тайкэ и медвежонок Умка пытаются вызволить маму-медведицу из лап браконьера Седого. По картине показали материалы со съемочной площадки.

Блок проектов, релиз которых намечен на 2027 год, открыл ВЕСЕЛЬЧАК У. Съемки приключенческого фантастического фильма Александра Андрющенко, спин-оффа СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, находятся в самом разгаре. По проекту показали специальный ролик, где Александр Петров и Никита Ефремов рассказали о своих персонажах, а также о том, что в новом фильме раскроется тайна происхождения Весельчака У и история появления космиона. Поиски этого артефакта приводят Весельчака к мальчику Юре и его маме, за которыми начинает охоту могущественный космический воин Тео. В актерском составе задействованы Анастасия Талызина, Мирон Проворов, Юлия Пересильд и Алена Михайлова. Премьера намечена на 15 апреля 2027 года.

Компания «Централ Партнершип» присоединилась к продюсерскому составу фэнтези РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. ВОЛШЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ производства «Марс Медиа» и фонда «Кинопрайм». По фильму Егора Чичканова (МАЖОР В ДУБАЕ) показали тизер, заявивший дерзкого Руслана в исполнении Рузиля Минекаева и Людмилу, чей образ воплотит Алена Долголенко. Как отметил продюсер Рубен Дишдишян, это хулиганское и современное кино.

В 2027 году состоится премьера исторической драмы Алексея Сидорова (Т-34) КОРОЛЕВА АННА производства «Студии ТРИТЭ», «Централ Партнершип» и телеканала «Россия 1». Сергей Безруков играет в картине великого князя Ярослава Мудрого, который выдает дочь Анну замуж за французского короля и отправляет ее в долгое опасное путешествие через Европу под попечением воина Остромира. В романтичном и визуально очень красивом тизере показали престарелого великого князя, Анну Ярославну в исполнении Екатерины Ворониной и Остромира, сыгранного Ильей Маланиным.

В масштабной исторической драме РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю и в конечном итоге превращает Россию в империю. По картине Андрея Кравчука показали эпичную и крайне натуралистичную батальную сцену между шведским и русским войсками. В картине «Студии ТРИТЭ» и телеканала «Россия 1» снимались Милош Бикович, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Юлия Пересильд, Сергей Шакуров, Александр Яценко.

Завершил презентацию яркий и динамичный тизер БИТВЫ МОТОРОВ (8 октября 2026 года) об автомобильных гонках в начале XX века и лаконичный ролик к фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ (31 декабря 2026 года), где главные герои наконец-то подходят к заветной двери дворца Гудвина.

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ