Институт кино НИУ ВШЭ и студия CGF запускают курс «Введение в визуальные эффекты»

Одним из предподавателей станет основатель и генеральный продюсер студии Александр Горохов

Институт кино НИУ ВШЭ заключил еще одно соглашение – на этот раз со студией CGF. Партнерство направлено на создание совместных образовательных программ, модулей и курсов о создании визуальных эффектов.

Курс состоит из практико-ориентированных занятий, которые проведут основатель и генеральный продюсер студии Александр Горохов, старший супервайзер по композу Владислав Ахтырский и команда супервайзеров и продюсеров студии CGF.

«Современное кино невозможно без компьютерной графики, и мы хотим, чтобы молодые специалисты понимали эту сферу не из теории, а изнутри. Сотрудничество с Институтом кино – возможность выстроить системный мост между обучением и реальной индустрией», – заявил Горохов.

Программа познакомит студентов с полным циклом создания визуальных эффектов – от препродакшена и виртуального производства до цветокоррекции и мастеринга кинокартин на DCP. Финальное занятие пройдет в студии CGF, где учащиеся также смогут посетить лабораторию виртуального производства CGF LAB.