Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26» представил финальную программу
Автор: БК
4 декабря 2025
Мероприятие пройдет с 9 по 11 декабря
Cтала известна финальная программа декабрьского выпуска МКиФ «Российский кинобизнес 2025/26», который пройдет с 9 по 11 декабря в киноконцерном комплексе «Синема Парк Мосфильм».
В рамках форума состоятся презентации компаний «НМГ Кинопрокат», «Атмосфера Кино», «Каро Премьер», Global Film, Capella Film, «Экспонента Фильм», «Русский Репортаж», «Кинологистика», «Парадиз» и World Pictures.
Участников рынка также ждут показы грядущих участников «новогодней битвы» (БУРАТИНО, ПРОСТОКВАШИНО и ЗА ПАЛЫЧА! 2), документального фильма РАЗЛОГОВ и обширная деловая программа.
Расписание целиком доступно по ссылке.
Фото: официальный сайт «Российский кинобизнес»
