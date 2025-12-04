top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26» представил финальную программу

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26» представил финальную программу

Автор: БК

4 декабря 2025

Мероприятие пройдет с 9 по 11 декабря

Cтала известна финальная программа декабрьского выпуска МКиФ «Российский кинобизнес 2025/26», который пройдет с 9 по 11 декабря в киноконцерном комплексе «Синема Парк Мосфильм».

В рамках форума состоятся презентации компаний «НМГ Кинопрокат», «Атмосфера Кино», «Каро Премьер», Global Film, Capella Film, «Экспонента Фильм», «Русский Репортаж», «Кинологистика», «Парадиз» и World Pictures.

Участников рынка также ждут показы грядущих участников «новогодней битвы» (БУРАТИНО, ПРОСТОКВАШИНО и ЗА ПАЛЫЧА! 2), документального фильма РАЗЛОГОВ и обширная деловая программа.

Расписание целиком доступно по ссылке.

Фото: официальный сайт «Российский кинобизнес»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Умри, моя любовь»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря
Подробнее
Стали известны победители кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммы
Подробнее
Warner Bros. просит покупателей сделать более выгодные предложения
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» снова первая
Подробнее
«Зимний» убрал драму «Социализация» из программы фестиваля
Подробнее
В России разработан стандарт для производителей детского и подросткового контента
Подробнее
Премия «Белый слон» объявила номинантов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 ноября 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» в третий раз на вершине чарта
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
«Франкенштейн» и «Очень странные дела» возглавили рейтинг популярных проектов у пиратов в ноябре
Подробнее
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на Gotham Awards 2025
Подробнее
Стартовал 4-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний»
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Волчок»
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Есть только МиГ» 
Подробнее
Касса России: лучшей новинкой стала семейная комедия «Письмо Деду Морозу»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 декабря
Подробнее

Новости по теме

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил даты проведения
Подробнее
РОСКИНО подвело итоги участия в кинорынке DICM 2025 в Дубае
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26» открыл аккредитацию
Подробнее
Российские производители подвели итоги кинорынка SIFF в Шанхае
Подробнее
На кинорынке SIFF в Шанхае представят более 150 российских проектов
Подробнее