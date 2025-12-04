Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 25/26» представил финальную программу

Мероприятие пройдет с 9 по 11 декабря

Cтала известна финальная программа декабрьского выпуска МКиФ «Российский кинобизнес 2025/26», который пройдет с 9 по 11 декабря в киноконцерном комплексе «Синема Парк Мосфильм».

В рамках форума состоятся презентации компаний «НМГ Кинопрокат», «Атмосфера Кино», «Каро Премьер», Global Film, Capella Film, «Экспонента Фильм», «Русский Репортаж», «Кинологистика», «Парадиз» и World Pictures.

Участников рынка также ждут показы грядущих участников «новогодней битвы» (БУРАТИНО, ПРОСТОКВАШИНО и ЗА ПАЛЫЧА! 2), документального фильма РАЗЛОГОВ и обширная деловая программа.

Расписание целиком доступно по ссылке.

Фото: официальный сайт «Российский кинобизнес»