Обзор новинок проката на уикенде 27–30 ноября

Главной новинкой уикенда станет отечественная военная комедия ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ (NMG), которая, при этом, делает ставку и на качественно снятые воздушные бои. Многое в судьбе релиза решит «сарафан», но пока что его ориентиры – это проекты ТАНКИ (35,6 млн рублей и 144 тысячи зрителей на старте) и СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (84,5 млн рублей и 91 тысяча зрителей после первых выходных).

Российская комедия ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ (AK) старается предложить аудитории как праздничную тематику, так и необычный сюжетный концепт: в жизни взрослого человека начинают сбываться все его детские желания. Другой плюс картины – яркий актерский состав, венчает который Наталья Орейро. Основными ориентирами по сборам здесь могут служить похожие сказки для взрослых: ТАЙНЫЙ САНТА (31,8 млн рублей и 105 тысяч зрителей за первый уикенд) и НОВОГОДНИЙ ШЕФ (29,6 млн рублей и 88 тысяч зрителей на старте).

Другая отечественная комедия, ПО-БРАТСКИ (CAO), нацелена в еще большей степени на региональную аудиторию. В центре ее сюжета – две пары, которые отправляются в безумное путешествие по стране, решая проблемы друг друга, а среди звезд –популярная участница шоу «Женский стендап» Варвара Щербакова. Однако сильное конкурентное окружение снижает кассовые ожидания от ленты, поэтому ее ориентиры – БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (17,8 млн рублей и 48 тысяч зрителей на старте) и СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (23,5 млн рублей и 56 тысяч зрителей по результатам стартового уикенда).

Поклонников авторского кино порадует выход в официальный прокат участника Канн, драмы УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ (PVZGL). Актерский дуэт Дженнифер Лоуренс и Роберта Паттинсона и фестивальный шлейф картины обещают ей звание одного из самых кассовых арт-мейнстримных проектов года. У ленты высокий рейтинг ожиданий, позволяющий оценить стартовый потенциал проекта на уровне МЕЛОЧЕЙ ЖИЗНИ (19 млн рублей и 32 тысячи зрителей после первых выходных) и МАТЕРИНСКОГО ИНСТИНКТА (17,5 млн рублей и 39 тысяч зрителей за первый уикенд).

Самого юного зрителя привлечет мультфильм ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО (EXP). Для этого у него есть качественная графика, динамичный сюжет и обаятельный главный герой, похожий на озорного ребенка. Референсами здесь могут служить релизы ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ (7,1 млн рублей и 35 тысяч зрителей на старте) и СУПЕРСАНТА (18,8 млн рублей и 61 тысяча зрителей по итогам первых выходных).

Поклонников аниме ждет большая премьера – спортивная драма СТОМЕТРОВКА (RUR). Сам жанр в этом году активно показывает себя в российском прокате, однако у текущего релиза нет сериала в анамнезе, так что его ближайшими кассовыми аналогами выглядят проекты ОГЛЯНИСЬ (5,7 млн рублей и 14 тысяч зрителей на старте) и УКРАСЬ ПРОЩАЛЬНОЕ УТРО ЦВЕТАМИ ОБЕЩАНИЙ (7,1 млн рублей и 30 тысяч зрителей за стартовый уикенд).

Отдельное внимание стоит обратить на историческую драму БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА (TNL), главную роль в которой исполнил хорошо известный российской публике по роли в МАСТЕРЕ И МАРГАРИТЕ Аугуст Диль.

На женскую аудиторию на уикенде будет активно работать турецкая мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (VLG). Ее главный козырь – исполнительница главной роли Ханде Эрчел, чей предыдущий проект ОСТАВЬ ЭТО ВЕТРУ в феврале начинал прокат с 82 млн рублей и 154 тысяч проданных билетов.

Также 27 ноября в прокат выйдут фильм ужасов АСТРАЛ: 13 ИНКАРНАЦИЙ ЗЛА (WP), фантастика АСТРОНАВТ (PRD), мультфильм КНИГА ДЖУНГЛЕЙ И СЛОНЕНОК БИМБО (RR), экшн МЭРИ СЬЮ ПРОТИВ ВСЕХ (CS), семейная комедия ОДНИ ДОМА 3 (CIPA), хоррор СОМНИЯ. КОШМАР ВЕРНУЛСЯ (KNLG), драмеди ТИК-ТАК (CKINO), свежий выпуск альманаха МУЛЬТ В КИНО (VLG) и перевыпуск картины Дэвида Линча ЧЕЛОВЕК-СЛОН (INK).

Главной новинкой пиратского сегмента станет мюзикл ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2 с Синтией Эриво и Арианой Гранде. Учитывая не самую высокую популярность первой части в России, релиз не должен оказать существенного влияния на официальный прокат.

Фото: кадр из фильма ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ

25.11.2025 Автор: Вероника Cкурихина