Предпродажи уикенда: «Горничная» обгоняет «Плохую девочку»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG), комедию ДОБРЫЙ ДОКТОР (AK) и хоррор СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ (EXP). 

Благодаря продолжающимся праздникам многие новинки демонстрируют внушительные предпродажи. Например, новый триллер Пола Фига ГОРНИЧНАЯ предварительно собрал 7 млн рублей. Таким образом новинка выступает сильнее множества аналогов разных лет, включая проекты СМЕРТЬ НА НИЛЕ (6,2 млн рублей, стартовые сборы – 177,3 млн), ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 70 млн), АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 67,6 млн), ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (534,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн), МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (445 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,5 млн) и ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж

(млн рублей)
ГОРНИЧНАЯ 7,090
СМЕРТЬ НА НИЛЕ 6,177
ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА 2,480
АЛЛЕЯ КОШМАРОВ  1,513
ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО 0,543
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ  0,445
ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ 0,215

Комедия ДОБРЫЙ ДОКТОР предварительно заработала 3,2 млн рублей. Проект с участием Юрия Стоянова и Виктора Хориняка уступил аналогу НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 142,5 млн), но превзошел комедии МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 118,5 млн), НЕПОСЛУШНИК 2 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн), НЕПОСЛУШНИК (880,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 87,4 млн) и ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (692,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 73,5 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 3,786
ДОБРЫЙ ДОКТОР 3,176
МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ 2,938
НЕПОСЛУШНИК 2 1,573
НЕПОСЛУШНИК 0,881
ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ 0,697

Предпродажи хоррора СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ составили 754,5 тысяч рублей. Фильм ужасов недотянул до аналогов АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (807,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,2 млн) и АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (767,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,9 млн), также выходивших в январские праздничные дни, но превзошел проекты ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (372,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,4 млн), КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (274,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,2 млн) и СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (91,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,7 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж

(млн рублей)
АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ 807,6
АСТРАЛ: ПОТОМСТВО 767,8
СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ 754,5
ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 372,4
КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА 274,6
СИНИСТЕР: НАЧАЛО 158,2
СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ 91,4

Фото: кадр со съемок фильма ГОРНИЧНАЯ

07.01.2026

