Предпродажи уикенда: «Горничная» обгоняет «Плохую девочку»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG), комедию ДОБРЫЙ ДОКТОР (AK) и хоррор СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ (EXP).
Благодаря продолжающимся праздникам многие новинки демонстрируют внушительные предпродажи. Например, новый триллер Пола Фига ГОРНИЧНАЯ предварительно собрал 7 млн рублей. Таким образом новинка выступает сильнее множества аналогов разных лет, включая проекты СМЕРТЬ НА НИЛЕ (6,2 млн рублей, стартовые сборы – 177,3 млн), ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 70 млн), АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 67,6 млн), ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО (534,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн), МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (445 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,5 млн) и ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (215,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ГОРНИЧНАЯ
|7,090
|СМЕРТЬ НА НИЛЕ
|6,177
|ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
|2,480
|АЛЛЕЯ КОШМАРОВ
|1,513
|ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО
|0,543
|МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ
|0,445
|ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ
|0,215
Комедия ДОБРЫЙ ДОКТОР предварительно заработала 3,2 млн рублей. Проект с участием Юрия Стоянова и Виктора Хориняка уступил аналогу НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 142,5 млн), но превзошел комедии МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 118,5 млн), НЕПОСЛУШНИК 2 (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 90,6 млн), НЕПОСЛУШНИК (880,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 87,4 млн) и ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ (692,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 73,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ
|3,786
|ДОБРЫЙ ДОКТОР
|3,176
|МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ
|2,938
|НЕПОСЛУШНИК 2
|1,573
|НЕПОСЛУШНИК
|0,881
|ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
|0,697
Предпродажи хоррора СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ составили 754,5 тысяч рублей. Фильм ужасов недотянул до аналогов АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (807,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,2 млн) и АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (767,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,9 млн), также выходивших в январские праздничные дни, но превзошел проекты ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (372,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 26,4 млн), КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (274,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), СИНИСТЕР: НАЧАЛО (158,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,2 млн) и СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ (91,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,7 млн)
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ
|807,6
|АСТРАЛ: ПОТОМСТВО
|767,8
|СИНИСТЕР. ПЕРВОЕ ПРОКЛЯТИЕ
|754,5
|ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|372,4
|КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА
|274,6
|СИНИСТЕР: НАЧАЛО
|158,2
|СИНИСТЕР. СЕМЕЙНОЕ ПРОКЛЯТИЕ
|91,4
Фото: кадр со съемок фильма ГОРНИЧНАЯ
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
07.01.2026 Автор: Никита Никитин