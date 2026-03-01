top banner
В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино

Автор: БК

1 марта 2026

Минкультуры также может самостоятельно вносить изменения в ранее выданное ПУ

С 1 марта в России вступил в силу закон об отказе в прокатном удостоверении для фильмов, дискредитирующих традиционные ценности. Согласно ему, если в фильме будут содержаться сцены, отрицающие традиционные ценности, картина не может выйти в российский прокат. 

Помимо этого, теперь Минкультуры может самостоятельно сможет вносить изменения в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Уточняется, что прокат или показ фильма без учета внесенных ведомством изменений в ПУ будет приравниваться к прокату фильма без него.

Министерство также будет выдавать заключения о наличии в фильмах без прокатного удостоверения материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание. Отмечается, что они будут согласовываться с Роскомнадзором.

Кроме того, фильмы, в которых будет выявлено наличие дискредитирующих материалов, подлежат удалению из свободного доступа. В соответствии с новым законом, владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязаны не распространять произведения, дискредитирующие традиционные ценности.

В случае получения соответствующего обращения Минкультуры будет рассматривать как новые, так и ранее выпущенные фильмы и сериалы, включая многосерийные картины. По итогам экспертизы будет выноситься заключение, на основании которого принимается решение о дальнейшем распространении произведения.

Фото: Freepik

