Производителя мультсериала «Джинглики» приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Бывший гендиректор Open Alliance Media Ольга Потапова признана виновной в крупном мошенничестве

Останкинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы Ольгу Потапову, бывшего генерального директора компании Open Alliance Media, занимающейся производством и реализацией мультфильмов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Она была признана виновной в хищении у советника по безопасности президента агропромышленного холдинга «Мираторг» Владимира Седых 77,3 млн рублей. Отмечается, что Потапова уговорила последнего вложиться в «высокодоходный и быстро окупаемый» бизнес по созданию мультфильмов – одним из тогдашних проектов компании был мультсериал «Джинглики».

Согласно материалам дела, Седых в обмен на 10% акций ОАМ в период с 7 апреля по 3 декабря 2016 года передал Потаповой наличными 77,3 млн рублей – причем, чтобы избежать уголовной ответственности и придать сделке гражданско-правовой характер, обвиняемая получала деньги по договору займа. Отмечается, что в итоге советник по безопасности президента «Мираторга» обещанной прибыли так и не получил.

Подчеркивается, что Потапова своей вины не признала. Из ее показаний следует, что предложение поучаствовать в анимационном проекте «Джинглики», в том числе и в качестве инвестора, поступило в 2014 году – тогда же и была создана компания Open Alliance Media, учредителями которой стали подконтрольное Ольге Потаповой ООО «Маджента» и писатель Олег Рой. По словам обвиняемой, в «Джинглики» она лично вложила не менее $6 млн, а когда в 2016 году OAM потребовались дополнительные инвестиции, то учредители решили продать часть акций – одним из покупателей как раз и стал Владимир Седых. Потапова также заявила, что из полученных от Седых денег 8,1 млн рублей она передала Олегу Рою, а остальные – гендиректору «Мадженты» Сергею Полякову.

Рой, проходивший по делу в качестве свидетеля, в свою очередь сообщил, что Ольга Потапова представила ему Владимира Седых как нового инвестора. По словам писателя, переданные им 77,3 млн рублей не вносились на расчетный счет компании. Помимо этого, впоследствии Потапова «завладела всеми активами ОАМ», выкупив и его долю.

Фото: кадр из мультсериала «Джинглики»