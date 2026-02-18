Rutube начнет поддерживать кинопрокат 

Видеосервис запускает возможность рекламной поддержки кинопроката

На медифоруме CSTB.Pro Media 2026 генеральный продюсер видеосервиса Rutube и онлайн-кинотеатра Premier Давид Кочаров рассказал о новых возможностях платформы Rutube по поддержке кинопроката.

Анонсировано, что на базе сервиса будут создаваться события на платформе к выходу фильмов в широкий прокат, что по оценке Давида Кочарова станет «лучшим рекламным инвентарем в российском digital».

Дистрибьюторам обещано предоставление доступа к аудитории Rutube, которая оценивается в 85 млн человек в месяц. Платформа предоставит доступ к разнообразным рекламным инструментам: витрине с подборкой тематического контента на главной странице, CRM, поп-ап в web-версии и на Smart TV, широкому размещению трейлеров и тизеров в pre-roll и другим форматам.

Первыми полнометражными проектами, которые были поддержаны Rutube, стали успешные семейные фильмы ПРОСТОКВАШИНО и СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. В рамках промо последнего фильма Rutube уже тематически изменял свой логотип на главной странице.

«Скоро мы также запустим прямые продажи билетов в кино через Rutube, чтобы зрители могли покупать их непосредственно на платформе», – рассказал генпродюсер видеосервиса.