Аналитика


«Сказка о Царе Салтане» показала лучшие предпродажи среди зимних премьер вне новогодних праздников

Позади остались ленты «Пророк. История Александра Пушкина» и «Лед 2»

Согласно уточненным данным ЕАИС на 00:00 (мск) 12 февраля, семейное фэнтези СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ показало лучшие предпродажи среди отечественных проектов, выходивших в зимние месяцы, но при этом не в период новогодних праздников.

Проект дистрибьютора «Атмосфера кино» в рассматриваемой временной точке освоил 58,2 млн млн рублей, что превосходит показатели картин ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА и ЛЕД 2

Отметим, что сравнения предпродаж новинки с картинами ЛЕД 2 и ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА будут не до конца идеальными, так как эти ленты полноценно выходили в прокат не в четверг, а в пятницу, то есть их стартовые уикенды были трехдневными. 

В то же время новинка максимально приблизилась к показателям фильма ВЫЗОВ, который три года назад накануне премьеры (по состоянию на 00:00 (мск) 20 апреля по данным ЕАИС) собрал 58,4 млн рублей, что является рекордом предпродаж для премьер вне новогодних праздников. 

Фильм

Дата старта

Уровень предпродаж, млн рублей

(по состоянию на 18:00 по данным ЕАИС)

Уровень предпродаж, млн рублей

(по состоянию на 00:00 по данным ЕАИС)
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ 12.02.26 45,012 58,225
ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА 14.02.25 41,015 49,108
ЛЕД 2 14.02.20 29,722 37,042

Фото: кадр из фильма СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ

12.02.2026 Автор: БК

