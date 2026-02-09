Предварительная касса уикенда: «Горничная» разменивает миллиард

Лучшей новинкой стал боевик «Убежище»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал триллер ГОРНИЧНАЯ (VLG). Релиз записал на свой счет еще около 137 млн рублей (223,8 тысяч зрителей), что позволило ему преодолеть престижную миллиардную планку сборов в российском прокате.



Лучшая новинка недели, боевик УБЕЖИЩЕ (CAO) стартовал с второй строчки чарта. Фильм с Джейсоном Стэйтемом в главной роли заработал за четыре дня проката примерно 94,2 млн рублей (165,7 тысяч зрителей).



Приятным сюрпризом для кинотеатров стал кыргызский фильм РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ 2. ПИСЬМО МАТЕРИ (RSP). По итогу уикенда новинка может похвастаться сборами в 35,2 млн рублей (81,7 тысяч проданных билетов) и пятым местом в таблице лучших официальных релизов уикенда.



Ниже ожиданий начала свой прокат отечественная комедия РАВИОЛИ ОЛИ (NKI). Релиз сумел оприходовать к концу недели лишь 29 млн рублей (57,6 тысяч зрителей), и застолбить за собой восьмую строчку чарта.





Фото: кадр из фильма ГОРНИЧНАЯ