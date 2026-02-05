top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Минкультуры будет определять приоритетные направления на поддержку отечественного кино

Минкультуры будет определять приоритетные направления на поддержку отечественного кино

Автор: Илья Кувшинов

5 февраля 2026

Об этом заявила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова

Председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила в интервью ТАСС, что Министерство культуры России должно обладать всеми необходимыми полномочиями для ежегодного утверждения и реализации приоритетных направлений государственной поддержки отечественного кино.

Она отметила, что господдержка распространяется как на художественное, так и на документальное кино. По словам Казаковой, приоритетами являются патриотичные картины и фильмы, направленные на укрепление семейных ценностей.

«Это и кино, которое пропагандирует общественно значимые профессии: врача, рабочего, спасателя и другие, [а также] фильмы, которые посвящены нашей прекрасной большой стране, единству народов России», – добавила председатель комитета Госдумы по культуре..

Казакова подчеркнула, что соответствующие нормы были поддержаны депутатами Госдумы в первом чтении.

Фото: официальный сайт Государственной Думы РФ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

В Москве состоялась премьера фильма «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой
Подробнее
«Жаркое соперничество» попало в тройку самых популярных проектов у пиратов в январе
Подробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Премия «Золотой Орел» назвала лауреатов за 2025 год
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 26 января – 1 февраля 2026 года
Подробнее
КИОН рассказал о новинках февраля
Подробнее
Кабмин обновил состав совета по кинематографии при правительстве
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках февраля
Подробнее
Между летом и зимой: итоги российского онлайн-проката в декабре и за весь 2025 год
Подробнее
«Отель «Гранд Будапешт», «Начало», «Суперсемейку» и «Нечто» внесли в Национальный реестр фильмов США
Подробнее
Касса четверга: «Горничная» обошла сиквел «Гренландии»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках февраля
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Горничная» вырвалась в лидеры на четвертой неделе проката
Подробнее
Союз кинематографистов исключил из своего состава Александра Роднянского* и Ингеборгу Дапкунайте
Подробнее
Алексей Сатолин назначен управляющим партнером кинокомпании «Лунапарк»
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Сандэнс»
Подробнее
Боб Айгер может покинуть Disney раньше назначенного срока
Подробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Касса России: сиквел «Гренландии» стартовал с четвертой строчки
Подробнее
«НМГ Кинопрокат» вернулся в тройку лидеров по итогам 2025 года
Подробнее

Новости по теме

Минкультуры и Фонд кино создали онлайн-платформу для производства кинопроектов в России
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госфинансировании национальных мультфильмов
Подробнее
Комитет Госдумы одобрил законопроект о госфинансировании отечественных мультфильмов
Подробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за 2025 год
Подробнее
В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей на платформах
Подробнее