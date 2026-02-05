Минкультуры будет определять приоритетные направления на поддержку отечественного кино
Об этом заявила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова
Председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила в интервью ТАСС, что Министерство культуры России должно обладать всеми необходимыми полномочиями для ежегодного утверждения и реализации приоритетных направлений государственной поддержки отечественного кино.
Она отметила, что господдержка распространяется как на художественное, так и на документальное кино. По словам Казаковой, приоритетами являются патриотичные картины и фильмы, направленные на укрепление семейных ценностей.
«Это и кино, которое пропагандирует общественно значимые профессии: врача, рабочего, спасателя и другие, [а также] фильмы, которые посвящены нашей прекрасной большой стране, единству народов России», – добавила председатель комитета Госдумы по культуре..
Казакова подчеркнула, что соответствующие нормы были поддержаны депутатами Госдумы в первом чтении.
Фото: официальный сайт Государственной Думы РФ