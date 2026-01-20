top banner
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госфинансировании национальных мультфильмов

Автор: БК

20 января 2026

Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ»

Как и ожидалось, Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей.

Напомним, что изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ» – в прошлом, полного госфинансирования для анимации на было предусмотрено.

Документ впервые внесли на рассмотрение в декабре 2025 года.

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

