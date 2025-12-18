В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей на платформах

Ответственность не будет наступать, если спорное произведение удалено с сервиса в течение суток

Группа депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия» внесла законопроект, устанавливающий размер штрафов для владельцев онлайн-кинотеатров и соцсетей за распространение аудиовизуального контента, дискредитирующего российские духовно-нравственные ценности.

Отмечается, что сумма штрафов для граждан составит до 5 тыс рублей, для должностных лиц – до 100 тыс рублей, для юридических – до 700 тыс рублей. При повторном нарушении размер вырастет до 150 тыс, 400 тыс и 3 млн рублей соответственно.

Отдельные штрафы планируется ввести за неисполнение требований Роскомнадзора по удалению дискредитирующего контента: для юридических лиц они составят до 1 млн рублей за первое нарушение и до 5 млн – за повторное.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина, ответственность не будет наступать, если спорное произведение удалено владельцем сервиса в течение суток после отзыва прокатного удостоверения. Возбуждение административных дел за распространение предлагается отнести к компетенции Минкультуры, а за неудаление – к компетенции Роскомнадзора. Срок давности будет составлять один год.

Напомним, что запрет на распространение контента, дискредитирующего российские ценности, вступает в силу 1 марта 2026 года.

Фото: официальный сайт Государственной думы РФ