Госдума рассчитывает приравнять деструктивный контент к экстремистскому

Автор: Илья Кувшинов

19 ноября 2025

Ожидается, что поправки будут внесены в закон «Об информации»

Заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал «Известиям» о том, что в Госдуме обсуждается внесение поправок к закону «Об информации».

В частности, в них впервые будет закреплено понятие «деструктивного контента», под которым сейчас понимают пропаганду насилия, суицида, наркотиков, ЛГБТ* и прочего.

«Такой контент будет приравнен к материалам ЛГБТ* или экстремистского характера и блокироваться в автоматическом режиме Роскомнадзором. Надеюсь, что до конца года соответствующие предложения будут официально внесены в Госдуму», – подчеркнул Свинцов.

Депутат также добавил, что в настоящее время совместно с экспертным сообществом, включая представителей научного круга и блогеров, разрабатываются корректные формулировки.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

Фото: официальный сайт Государственной думы РФ

