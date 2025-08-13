top banner
Критерии соответствия фильмов традиционным ценностями будут конкретизированы к марту

Автор: Илья Кувшинов

13 августа 2025

Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова

Председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова прокомментировала обновленный закон о выдаче прокатных удостоверений.

Она отметила, что критерии соответствия фильмов традиционным ценностям для экспертов Минкультуры, которые будут заниматься их отсмотром, конкретизируют незадолго до вступления закона в силу, 1 марта 2026 года.

Казакова также добавила, что обновленное законодательство не запрещает показ трудных жизненных ситуаций, таких как развод или одиночное воспитание детей. «Это кино, это творческий продукт. Но только он должен иметь целью не пропаганду отрицания наших ценностей. Не должно быть заложено это в смысл фильма», – рассказала она.

Напомним, что в число традиционных ценностей, перечисленных в указе президента от 2022 года, входят жизнь, достоинство, права и свободы человека, гуманизм, патриотизм, крепкая семья и другие.

Депутат также напомнила, что, согласно новому закону, Минкультуры сможет проверять ранее вышедшие проекты на соответствие нормам о традиционных ценностях или в случае вступления в силу новых запретов.

«У нас же бывает, что законодательство меняется, например, вводятся какие-то запретные нормы. Мы этим законом дали возможность заявителю, который хочет еще раз проверить, соответствует ли фильм новым требованиям, заявить в Минкультуры. Минкультуры должно будет пересмотреть такой фильм и дать по нему заключение. Раньше такой нормы не было. Мы сейчас наделили Минкультуры правом выносить дополнительное заключение, например, если появилась новая чувствительность к какой-то теме или вступил в силу новый запрет, а фильм был выпущен раньше», – сказала она.

Фото: Freepik

