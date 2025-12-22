«Олдскул» стал самой популярной сериальной новинкой 2025 года среди россиян

В Premier проект посмотрело более 30 млн зрителей

Аналитическая компания J’son & Partners Consulting подготовила исследование, посвященное популярности российских оригинальных сериалов, дебютировавших в 2025 году. Компания провела опрос среди 1000 респондентов в возрасте 18-55 лет, которые смотрят видеоконтент в интернете и на телеканалах.

Среди новинок этого года наибольшее число респондентов посмотрело комедию «Олдскул» с Марией Ароновой (24%). Второе место занял еще один проект онлайн-кинотеатров Premier и Start – комедийный детектив «Подслушано в Рыбинске» (22%). Бронза досталась драме Okko «Аутсорс» (21%).

Также по 19% респондентов отметили, что смотрели комедию Premier и Start «Хутор» и криминальную драму «Хирург» от «Иви» и Start. В топ-10 также попали «Ландыши. Такая нежная любовь» (Wink, 18%), «Бар «Один звонок» (KION, 18%), «Москва слезам не верит» (Wink, 17%), «Как приручить лису» (Okko, 16%) и «Тайга» (Premier, 15%).

Стоит отметить, что ранее Premier и Start назвали «Олдскул» самым просматриваемым сериалом платформ за 2025 год – его посмотрело более 30 млн зрителей.

В исследовании J’son & Partners зрители также ответили на вопрос, какие из вышедших в 2025 году оригинальных российских сериалов им понравились. В десятку попали: «Олдскул» и «Аутсорс» (по 14% отпрошенных), «Бар «Один звонок» и «Подслушано в Рыбинске» (13%), «Ландыши. Такая нежная любовь» (12%), «Хирург» (10%), «Хутор» (10%), «Как приручить лису» (10%), «Тайга» (9%) и «Душегубы» (9%).

Фото: кадр из сериала «Олдскул»