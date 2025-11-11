Минцифры предложило онлайн-кинотеатрам сбор подробных данных пользователей

Бессрочные идентификаторы пользователей будут сформированы с использованием номеров телефонов

Минцифры предложило предоставить Mediascope, уполномоченной Роскомнадзором на измерение аудитории Рунета, более полную информацию об активности пользователей онлайн-кинотеатров и соцсетей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект постановления.

В частности, речь идет о бессрочных идентификаторах пользователей, сформированных с использованием номеров телефонов. Постоянный идентификатор позволит точнее учитывать активность пользователей на разных устройствах – например, предоставлять полную информацию о просмотрах конкретных фильмов и сериалов. Ожидается, что работу идентификатора определит федеральный орган, однако пока не уточняется – какой именно.

Подчеркивается, что Mediascope уже собирает данные «о каждом факте получения доступа к единицам контента с указанием точного времени начала и окончания» просмотра. Однако, если законопроект примут, то измеритель будет знать и о «времени приостановления и возобновления просмотра».

В Минцифры говорят, что все данные будут обезличенными – как и сейчас. Как их предоставлять, компании выберут сами.

Фото: Freepik