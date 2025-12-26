В Совете Федерации предложили ввести прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров

Об этом заявил Глава Комитета по экономической политике СФ Андрей Кутепов

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением уравнять условия проката для обычных кинотеатров и для стримингов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы <...> говорим о том, чтобы наладилось взаимодействие между Минкультом и Минцифры. <...> Получается, что в офлайн-кинотеатрах полный контроль за сохранением культурно-нравственных ценностей посредством выдачи прокатного удостоверения, а для онлайн-кинотеатров другие правила и порядок взаимодействия Минкульта и Минцифры в части контроля за сохранением культурно-нравственных ценностей не налажен. Поэтому мы получаем уход зрителя в части просмотра иностранных фильмов в онлайн-кинотеатры, увеличение пиратского контента и так далее», – заявил Кутепов.

В письме, имеющимся в распоряжении ТАСС, отмечается, что для кинопроката выдается прокатное удостоверение, а для демонстрации картин по ТВ или в онлайне этого не требуется.

Напомним, что согласно новым поправкам в закон о выдаче ПУ, которые вступают в силу с 1 марта, владельцы стриминговых сервисов должны по требованию Роскомнадзора в течение суток блокировать доступ к произведениям, дискредитирующим традиционные ценности.

Фото: Freepik