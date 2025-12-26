top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В Совете Федерации предложили ввести прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров

В Совете Федерации предложили ввести прокатные удостоверения для онлайн-кинотеатров

Автор: Илья Кувшинов

26 декабря 2025

Об этом заявил Глава Комитета по экономической политике СФ Андрей Кутепов

Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением уравнять условия проката для обычных кинотеатров и для стримингов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы <...> говорим о том, чтобы наладилось взаимодействие между Минкультом и Минцифры. <...> Получается, что в офлайн-кинотеатрах полный контроль за сохранением культурно-нравственных ценностей посредством выдачи прокатного удостоверения, а для онлайн-кинотеатров другие правила и порядок взаимодействия Минкульта и Минцифры в части контроля за сохранением культурно-нравственных ценностей не налажен. Поэтому мы получаем уход зрителя в части просмотра иностранных фильмов в онлайн-кинотеатры, увеличение пиратского контента и так далее», – заявил Кутепов.

В письме, имеющимся в распоряжении ТАСС, отмечается, что для кинопроката выдается прокатное удостоверение, а для демонстрации картин по ТВ или в онлайне этого не требуется.

Напомним, что согласно новым поправкам в закон о выдаче ПУ, которые вступают в силу с 1 марта, владельцы стриминговых сервисов должны по требованию Роскомнадзора в течение суток блокировать доступ к произведениям, дискредитирующим традиционные ценности.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: главным релизом уикенда стали «Елки 12»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 декабря 2025 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Елки 12» вырвались в лидеры
Подробнее
Предпродажи праздников и уикенда: «Чебурашка 2» опережает всех, «Простоквашино» второй
Подробнее
Касса четверга: новые «Елки» возглавили прокат
Подробнее
В клубе миллиардеров становится тесно
Подробнее
Сердце сходит с ума: итоги российского онлайн-проката в ноябре 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 декабря
Подробнее
Бывшие боссы Neon запустят собственный лейбл на Warner Bros.
Подробнее
Касса России: «Елки 12» возглавили прокат
Подробнее
«Олдскул» стал самой популярной сериальной новинкой 2025 года среди россиян
Подробнее
Okko подвел итоги 2025 года
Подробнее
Российская киноиндустрия должна начинать капитализировать новогоднее настроение уже в ноябре
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Никиту Михалкова вновь переизбрали председателем Союза кинематографистов России
Подробнее
Премия «Золотой Орел» объявила номинантов
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля «Дни короткометражного кино»
Подробнее
Комедии «Олдскул» и «Хутор» продлены еще на два сезона
Подробнее
Сериал «Ландыши» может получить третий сезон
Подробнее
Чебурашка над пропастью: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее

Новости по теме

«Олдскул» стал самой популярной сериальной новинкой 2025 года среди россиян
Подробнее
В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей на платформах
Подробнее
Wildberries планирует запуск собственного онлайн-кинотеатра
Подробнее
Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока давности за показ фильмов без ПУ
Подробнее
Минцифры предложило онлайн-кинотеатрам сбор подробных данных пользователей
Подробнее