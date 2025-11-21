Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока давности за показ фильмов без ПУ
Минкультуры также получит возможность проводить собственные расследования подобных правонарушений
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении срока давности для привлечения к административной ответственности за прокат или показ фильмов без прокатного удостоверения. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что срок давности предлагается увеличить до одного года со дня совершения правонарушения. В настоящее время он составляет двое суток с момента выявления указанного правонарушения.
Помимо этого, изменения в законодательстве позволят Минкультуры проводить собственные расследования фактов показа фильмов без ПУ. Сотрудники ведомства смогут проводить опрос свидетелей и привлекаемых к административной ответственности лиц, а также запрашивать необходимые документы для установления личностей демонстраторов картин без прокатного удостоверения.
Фото: Freepik