top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока давности за показ фильмов без ПУ

Госдума приняла в первом чтении закон об увеличении срока давности за показ фильмов без ПУ

Автор: Илья Кувшинов

21 ноября 2025

Минкультуры также получит возможность проводить собственные расследования подобных правонарушений

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении срока давности для привлечения к административной ответственности за прокат или показ фильмов без прокатного удостоверения. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что срок давности предлагается увеличить до одного года со дня совершения правонарушения. В настоящее время он составляет двое суток с момента выявления указанного правонарушения.

Помимо этого, изменения в законодательстве позволят Минкультуры проводить собственные расследования фактов показа фильмов без ПУ. Сотрудники ведомства смогут проводить опрос свидетелей и привлекаемых к административной ответственности лиц, а также запрашивать необходимые документы для установления личностей демонстраторов картин без прокатного удостоверения.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Иллюзия обмана 3» возглавила прокат с большим отрывом
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил приз на фестивале в США
Подробнее
Мишель Йео получит почетную награду Берлинале
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил даты проведения
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 ноября 2025 года
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее
Режиссеры «Подземелий и драконов» снимут новый «Звездный путь»
Подробнее
Стали известны победители 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
Премия Гильдии актеров США сменила название
Подробнее
Режиссер «Айты» готовит фолк-хоррор в копродукции с США
Подробнее
Netflix, Comcast и Paramount готовят свои предложения по покупке Warner Bros. Discovery
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» уверенно забрала золото чарта
Подробнее
ИРИ открыл конкурс на создание национального контента
Подробнее
Фестиваль «Зимний» представил участников кинорынка авторского кино и деловую программу
Подробнее
Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию
Подробнее
Касса России: «Иллюзия обмана 3» с большим отрывом возглавила прокат
Подробнее
Гонки по вертикали: перспективы нового формата микродрам
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Авиатор» взлетел выше «Повелителя ветра» и «Селфи»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20-23 ноября
Подробнее

Новости по теме

Господдержка кинопроизводства будет слегка увеличена в 2026 году
Подробнее
Госдума рассчитывает приравнять деструктивный контент к экстремистскому
Подробнее
Приквелу фильма Любови Аркус «Антон тут рядом» не выдали прокатное удостоверение
Подробнее
Минкультуры прокомментировало отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Простая случайность»
Подробнее
«Простая случайность» Джафара Панахи не выйдет в российский прокат
Подробнее