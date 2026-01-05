Международная касса: третий «Аватар» и второй «Зверополис» сохраняют лидерство

Первый уикенд 2026 года не внес серьезные коррективы в расстановку сил в мировом прокате. Лидеры все те же: АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ и ЗВЕРОПОЛИС 2. Блокбастер Джеймса Кэмерона добавил к своим капиталам $170 млн за уикенд. Всего на счету у триквела $1,08 млрд: $306 млн – в домашнем прокате и $777 млн – на международном рынке. Это уже четвертый фильм Кэмерона, собирающий более $1 млрд, до этого подобную планку преодолевали первые две части АВАТАРА, а также ТИТАНИК. Причем создатель фильмов о Пандоре теперь является единственным режиссером, сразу три проекта которого зарабатывали более $2 млрд. Главная интрига сейчас – на какой сумме в итоге остановится ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. Аналитики называют цифру около $1,7 млрд. Для третьей части франшизы это был бы очень сильный результат – чуть меньше МСТИТЕЛЕЙ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ с их $2,05 млрд.

Триумфальное шествие по миру продолжает и ЗВЕРОПОЛИС 2. После шести уикендов в прокате сиквел стал самым кассовым голливудским релизом 2025 года, а также вторым наиболее успешным анимационным фильмом всех времен, обогнав ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 с его $1,46 млрд. В Китае бокс-офис мультфильма достиг $604 млн, немного уступая кинокомиксу МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ ($631 млн). Ожидается, что по сборам в местной валюте ЗВЕРОПОЛИС 2 обгонит ФИНАЛ уже в понедельник.

Комедия АНАКОНДА собрала за рубежом $13,4 млн за уикенд, выйдя на 8 300 экранах в 61 стране. Общий бокс‑офис фильма достиг $88,4 млн, из них $42,5 млн обеспечили международные сборы. Среди новых территорий лидером по сборам стала Франция: картина стартовала там с $1,1 млн долларов, что на 57% выше, чем у романтической комедии КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ на сопоставимом этапе. Впереди – выход проекта на крупных рынках: Италия, Китай, Япония и Южная Корея.

Триллер ГОРНИЧНАЯ студии Lionsgate расположился на втором месте вслед за третьим АВАТАРОМ в Испании, Бразилии и Португалии. Ранее картина уже стартовала в Великобритании, Франции, Австралии, Нидерландах и Дании. Фильм Пола Фига собрал по миру уже $133 млн – это значительно выше, чем финальный результат его прошлой работы ПРОСТАЯ ПРОСЬБА (около $97,7 млн без учета инфляции и колебаний курсов).

Музыкальная драма МЕЛОДИЯ ИХ МЕЧТЫ вышла в прокат в Австралии, Великобритании и Ирландии, Мексике, Новой Зеландии и Франции. Сборы ленты за уикенд составили $4,47 млн (в среднем -21% на 40 территориях), а общий бокс-офис – $30,1 млн.

Интересная ситуация складывается в Италии. Местная комедия СЧАСТЛИВОГО ПУТИ собрала там уже $57,4 млн. Для сравнения, триквел АВАТАРА на том же рынке к настоящему моменту заработал $24,2 млн. Это яркий пример того, как при удачном попадании в аудиторию локальный контент способен обойти по сборам даже крупный голливудский блокбастер.

