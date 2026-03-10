top banner
Доля зарубежного кино на российском ТВ опустилась до минимума за 5 лет

Автор: Илья Кувшинов

10 марта 2026

В 2025 году она составила 28%

По итогам 2025 года доля иностранного кино на федеральных российских телеканалах сократилась на два процентных пункта и составила 28%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope.

Отмечается, что это самый низкий минимум за последние пять лет: в 2021 году доля зарубежных лент составляла 43%, в 2022-м – 39%, а в 2023-м и 2024-м годах – 30%. Данные представлены по всем городам России и аудитории старше четырех лет.

Самым популярным иностранным проектом 2025 года стала приключенческая комедия КРОКОДИЛ ДАНДИ 2, которая была показана в эфире РЕН ТВ вечером 17 августа. Рейтинг картины 1988 года составил 1,9%, доля аудитории – 8,1%.

Также в топ-3 попали фантастический боевик ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ (СТС, рейтинг – 1,8%, доля – 6.8%) и вестерн ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО (РЕН-ТВ, рейтинг – 1,8%, доля – 7,4%).

Фото: Freepik

