«VK Видео» впервые обогнал YouTube по месячному охвату в России

По данным Mediascope, он составил 76,4 млн человек

Видеосервис «VK Видео» в первый раз за всю историю наблюдений обогнал YouTube по месячному охвату аудитории в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.

Отмечается, что зрительский охват «VK Видео» в июле 2025 года составил 76,4 млн человек, а YouTube – 74,9 млн человек. Доля возвращающихся пользователей у первой платформы, в свою очередь, достигла 51% против 31,5% у сервиса Google.

Представитель VK объяснил рост увеличением объема контента и числа авторов. Самой активной аудиторией являются люди 14-36 лет, чаще мужчины, а 90% просмотров приходятся на видео длительностью свыше 15 минут. Большой популярностью также пользуется приложение «VK Видео» для Smart TV, ставшее абсолютным лидером по времени потребления (2,5 часа в день на пользователя).

Представитель Rutube в разговоре с «Ведомостями» также отметил, что сервис обошел YouTube по месячному и недельному охвату. По данным Mediascope, месячная аудитория платформы в июле составила 79,5 млн человек (+68% год к году). Тем не менее, в исследовательской компании сообщили, что в эту цифру входят просмотры во встроенном на Rutube плеере (фоновое потребление), а также в плеере, встроенном на других интернет-ресурсах (не всегда осознанное потребление).