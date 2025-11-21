Mediascope впервые раскрыл аудиторию нейросетей в России

Совокупный месячный охват ИИ-сервисов составил 26% населения страны

Совокупный месячный охват сервисов искусственного интеллекта в России составил 26% населения страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новое исследование Mediascope.

Подчеркивается, что хотя бы раз в неделю нейросетями пользуются 5% жителей России. Наибольший охват ИИ получает в молодой аудитории – в возрастной группе от 12 до 17 лет подобными сервисами ежемесячно пользуются 52%, а ежедневно – 16%. В группе от 18 до 24 лет оба показателя ниже на один процентный пункт.

Самыми популярными платформами Mediascope назвал «Алису AI» и DeepSeek – их месячный охват составил 14% и 9% соответственно. Далее с заметным отставанием следуют GigaChat, ChatGPT (по 5%), Perplexity AI и Character (по 1%).

Отмечается, что в исследовании Mediascope отражены данные по России и по населению старше 12 лет. Анализировались сайты и приложения, без учета нейросетей, интегрированных в другие сервисы (например, в Google-поиск).

Фото: Freepik