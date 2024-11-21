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Mediascope рассказал о самых популярных фильмах и сериалах в России за год

Автор: Илья Кувшинов

21 ноября 2024

Самым популярным тайтлом в онлайн-кинотеатрах стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

21 ноября в Москве состоялась конференция Mediascope, посвященная 30-летию компании. В рамках первой панели руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова рассказала о том, как устроено медиапотребление россиян.

Если говорить, о людях моложе 30 лет, то почти все их время приходится на цифровые сервисы. Люди среднего возраста (30-60) как активно используют интернет, так и смотрят телевидение. Россияне 60+ лет больше всего времени тратят на ТВ, однако даже и в этой возрастной группе четверть бюджета времени уже уходит на интернет.

Самыми популярными сериалам по просмотру на ТВ в возрастной группе 4+ за период с ноября 2023 года по октябрь 2024-го стали «Склифосовский 11» (Россия 1), «Невский. Близкий враг» (НТВ) и «Тайны следствия 23» (Россия 1). В молодой группе (4-45 лет) чарт возглавили комедийные проекты – «Мама будет против» (СТС), «Полярный 3» (ТНТ) и «Казачок» (ТНТ).

Самым популярным тайтлом в онлайн-кинотеатрах за этот период (по максимальному количеству устройств за один день) ожидаемо стала криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте». Второе место досталось «Триггеру» с Максимом Матвеевым, а бронза ушла продолжению комедии «Папины дочки. Новые». В свою очередь, лидерами по сериалам с максимальным накопленным временем просмотра стали турецкие проекты – «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Великолепный век». На пятом месте оказалась отечественная «Молодежка».

Если говорить о кино (вся Россия, 4+), то в топ-3 в ТВ-эфире за указанный период попали ЧЕБУРАШКА, БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА и КОНЕК-ГОРБУНОК. В онлайн-кинотеатрах чарт возглавила сказка ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Второе место досталось ХОЛОПУ 2, а третье – ЧЕБУРАШКЕ.

Информационный контент россияне получают через три основных канала: 66% населения 12+ смотрят новости и социально-политические передачи на ТВ, 35% заходят на информационные ресурсы в интернете, 47% читают новостные Telegram-каналы. Лидером по охвату среди телевизионных каналов стала Россия 1.

Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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