«Россия 1» возглавила рейтинг телеканалов по доле аудитории в первом квартале 2026 года
Автор: БК
6 апреля 2026
В топ-3 также попали НТВ и Первый канал
Аналитическая компания Mediascope опубликовала новое исследование, в котором был представлен рейтинг телеканалов по доле аудитории за первый квартал 2026 года (Россия, население 4+).
Первое место в чарте занял телеканал «Россия 1» (доля – 13,3%). На второй строчке оказался НТВ (10,7%), а бронзу взял Первый канал (7,1%). Четвертое и пятое место между собой разделили Пятый канал и Рен ТВ (по 6,7%).
Также в десятке оказались «Домашний» (5,6%), ТНТ (4,3%), СТС (4%), «ТВ Центр» (3,4%) и «Звезда» (2,5%).
