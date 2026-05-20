Предпродажи уикенда: «Грязные деньги» уступили «Операции «Фортуна»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим комедийный боевик ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (CP), семейную комедию НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (AK), фэнтези БОГАТЫРИ (NKI) и хоррор ОБСЕССИЯ (EXP).
Предпродажи боевика ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ предварительно составили 7,2 млн рублей. Новый фильм Гая Ричи уступил наиболее очевидному аналогу ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (8 млн рублей, стартовые сборы – 206,6 млн), но обошел такие релизы, как БАЛЕРИНА (4,6 млн рублей, стартовые сборы – 121,1 млн) и ПЕРЕВОДЧИК (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 69,1 млн). Позади остались и такие остросюжетные работы Ричи, как ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (6,7 млн рублей, стартовые сборы – 272,4 млн) и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (6,4 млн рублей, стартовые сборы – 283,5 млн), которые, впрочем, выходили в кинотеатрах еще до момента ухода с российского рынка голливудских мейджоров.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
|8,013
|ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
|7,207
|ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
|6,668
|ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
|6,439
|БАЛЕРИНА
|4,608
|ПЕРЕВОДЧИК
|1,504
Предпродажи комедии НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ составили 1,5 млн рублей. Новинка обошла оригинальный фильм (854,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 42,5 млн без учета превью), ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,59 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн), почти дотянулась до семейного проекта АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (1,67 млн рублей, стартовые сборы – 54,8 млн), но в то же время проиграла второй части собственной франшизы (2 млн рублей, стартовые сборы – 67,5 млн без учета превью).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НЕ ОДНА ДОМА 2
|2,041
|АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ
|1,670
|НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ
|1,625
|ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ
|1,592
|НЕ ОДНА ДОМА
|0,855
Предварительные продажи сказочной комедии БОГАТЫРИ составили 1,2 млн рублей. Новинка проиграла лентам СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 55,6 млн), ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 94,6 млн без учета превью) и СОКРОВИЩА ГНОМОВ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 80,8 млн), но немного опередила другой проект с Романом Курцыном КАПИТАН КРЮК (1,18 млн рублей, стартовые сборы – 51,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА
|2,806
|ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ
|2,104
|СОКРОВИЩА ГНОМОВ
|1,565
|БОГАТЫРИ
|1,221
|КАПИТАН КРЮК
|1,184
Фильм ужасов ОБСЕССИЯ демонстрирует уверенные для жанра предпродажи в размере 962 тысяч рублей (с учетом сеансов с субтитрами). Новинка проиграла хоррорам СУБСТАНЦИЯ (1,01 млн рублей, стартовые сборы – 27,7 млн) и ОДНО ЦЕЛОЕ (1,08 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн), но превзошла проекты ПОЛУТОН (603,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 18 млн), ПРИСУТСТВИЕ (552,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн) и ГЛАЗАМИ ПСА (475,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СУБСТАНЦИЯ
|1,099
|ОДНО ЦЕЛОЕ
|1,082
|ОБСЕССИЯ
|0,962
|ПОЛУТОН
|0,603
|ПРИСУТСТВИЕ
|0,552
|ГЛАЗАМИ ПСА
|0,475
Фото: кадр из фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
20.05.2026 Автор: Никита Никитин