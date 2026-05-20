Аналитика


Предпродажи уикенда: «Грязные деньги» уступили «Операции «Фортуна»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим комедийный боевик ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ (CP), семейную комедию НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ (AK), фэнтези БОГАТЫРИ (NKI) и хоррор ОБСЕССИЯ (EXP). 

Предпродажи боевика ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ предварительно составили 7,2 млн рублей. Новый фильм Гая Ричи уступил наиболее очевидному аналогу ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (8 млн рублей, стартовые сборы – 206,6 млн), но обошел такие релизы, как БАЛЕРИНА (4,6 млн рублей, стартовые сборы – 121,1 млн) и ПЕРЕВОДЧИК (1,5 млн рублей, стартовые сборы – 69,1 млн). Позади остались и такие остросюжетные работы Ричи, как ДЖЕНТЛЬМЕНЫ (6,7 млн рублей, стартовые сборы – 272,4 млн) и ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (6,4 млн рублей, стартовые сборы – 283,5 млн), которые, впрочем, выходили в кинотеатрах еще до момента ухода с российского рынка голливудских мейджоров.

ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ 8,013
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ 7,207
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 6,668
ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 6,439
БАЛЕРИНА 4,608
ПЕРЕВОДЧИК 1,504

Предпродажи комедии НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ составили 1,5 млн рублей. Новинка обошла оригинальный фильм (854,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 42,5 млн без учета превью), ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (1,59 млн рублей, стартовые сборы – 58,2 млн), почти дотянулась до семейного проекта АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (1,67 млн рублей, стартовые сборы – 54,8 млн), но в то же время проиграла второй части собственной франшизы (2 млн рублей, стартовые сборы – 67,5 млн без учета превью).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
НЕ ОДНА ДОМА 2 2,041
АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ 1,670
НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ 1,625
ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 1,592
НЕ ОДНА ДОМА 0,855

Предварительные продажи сказочной комедии БОГАТЫРИ составили 1,2 млн рублей. Новинка проиграла лентам СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 55,6 млн), ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (2,1 млн рублей, стартовые сборы – 94,6 млн без учета превью) и СОКРОВИЩА ГНОМОВ (1,7 млн рублей, стартовые сборы – 80,8 млн), но немного опередила другой проект с Романом Курцыном КАПИТАН КРЮК (1,18 млн рублей, стартовые сборы – 51,4 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА 2,806
ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ 2,104
СОКРОВИЩА ГНОМОВ 1,565
БОГАТЫРИ 1,221
КАПИТАН КРЮК 1,184

Фильм ужасов ОБСЕССИЯ демонстрирует уверенные для жанра предпродажи в размере 962 тысяч рублей (с учетом сеансов с субтитрами). Новинка проиграла хоррорам СУБСТАНЦИЯ (1,01 млн рублей, стартовые сборы – 27,7 млн) и ОДНО ЦЕЛОЕ (1,08 млн рублей, стартовые сборы – 38,8 млн), но превзошла проекты ПОЛУТОН (603,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 18 млн), ПРИСУТСТВИЕ (552,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн) и ГЛАЗАМИ ПСА (475,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,4 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
СУБСТАНЦИЯ 1,099
ОДНО ЦЕЛОЕ 1,082
ОБСЕССИЯ 0,962
ПОЛУТОН 0,603
ПРИСУТСТВИЕ 0,552
ГЛАЗАМИ ПСА 0,475

Фото: кадр из фильма ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ

20.05.2026 Автор: Никита Никитин

