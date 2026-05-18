«РОСКИНО» и «Союзмультфильм» проведут серию международных показов к 90-летию студии

Автор: БК

18 мая 2026

Первые показы в рамках программы пройдут в Сербии

«РОСКИНО» и «Союзмультфильм» организуют серию специальных международных показов, приуроченных к 90-летию киностудии. Между сторонами было подписано специальное соглашение. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Показы планируется провести в течение 2026 года в ряде стран, первой из которых станет Сербия. В дальнейшем возможно расширение географии мероприятия.

Отдельное внимание будет уделено образовательной составляющей: на ряде площадок сеансы будут сопровождаться участием творческой команды, которая расскажет зрителям о процессе создания картины. Также помимо киносеансов состоится мастер-класс по созданию анимации.

В программу войдут избранные фильмы из «золотой коллекции» киностудии, а также современные авторские мультфильмы. Речь о лентах «Крокодил Гена», «Варежка», «Ну, погоди!», «Умка», а также получивших множество наград работы авторов последних лет – фильмы «Теплая звезда», «Виват, мушкетеры!», «Два трамвая», «Доброе сердце» и других.

«Российская анимация уверенно завоевывает сердца зрителей по всему миру. Международные показы к 90-летию «Союзмультфильма» – отличная возможность продемонстрировать богатство и многообразие наших мультфильмов, интересных как детям, так и взрослым. Мы очень рады, что отечественная анимация пользуется большим спросом за границей, и уверены, что эта серия показов откроет новые горизонты для российского мультипликационного творчества и его дальнейшего продвижения и укрепления на международной арене», – отметила Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.

