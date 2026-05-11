  • «Москино» будет компенсировать часть расходов на съемку фильмов на территории Кинопарка

«Москино» будет компенсировать часть расходов на съемку фильмов на территории Кинопарка

Автор: БК

11 мая 2026

Размер компенсации может составить до 30% от затрат на один фильм

АНО «Москино» ввело специальный грант, направленный на компенсацию части затрат на съемки фильмов на территории Кинопарка Москино. Размер гранта может составить до 30% от документально подтвержденных затрат за производство одного фильма, но не должен превышать 20 миллионов рублей. Финансовая поддержка будет распространяться как на производство полнометражных фильмов, так и многосерийных проектов.

Ожидается, что новая мера финансовой поддержки будет содействовать развитию отечественной киноиндустрии, в особенности способствовать кинопроизводству на территории Кинопарка Москино.

Заявки в электронном виде на сайте Московской киноплатформы принимаются уже с 7 мая. Программа будет действовать до 31 декабря текущего года. 

Кроме нового гранта у Москино действуют еще три программы по поддержке кинопроизводства. Речь о гранте за создание образа Москвы в кино (до 20 млн рублей), поддержке на съемку фильмов вместе с зарубежными кинопроизводителями (до 50 млн) и гранте за продвижение детско-юношеских фильмов и / или отражающих традиционные российские духовно-нравственные ценности. 

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы  

