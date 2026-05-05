В Госдуме предложили субсидировать стоимость показа фильмов о ВОВ в кинотеатрах и на стримингах

Соответствующее обращение уже направлено министру культуры Ольге Любимовой

Депутаты партии КПРФ в Госдуме совместно с сенатором Айратом Гибатдиновым выступили с инициативой снимать больше фильмов «о правдивой истории Великой Отечественной войны» и частично субсидировать их показ в кино и онлайн-сервисах.

По словам депутата Георгия Камнева, соответствующее обращение уже направлено министру культуры Ольге Любимовой. В нем отмечается, что сегодня фильмы зачастую транслируются «на коммерческой основе онлайн-площадками» или показываются в кинотеатрах, стоимость билета на сеанс в которых «может быть необъективно завышена».

В КПРФ полагают, что частичная субсидия показа таких фильмов в онлайн-кинотеатрах позволит сделать подобные ленты более популярными и доступными среди людей.

Фото: кадр со съемок фильм АВГУСТ