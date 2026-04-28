  Москва снова ограничит проведение киносъемок на майских праздниках

Москва снова ограничит проведение киносъемок на майских праздниках

Автор: БК

28 апреля 2026

Об этом сообщила Московская кинокомиссия

Московская кинокомиссия напомнила об ограничениях для проведения киносъемок в Москве на майских праздниках.

Это стандартная практика, связанная с усилением мер безопасности в преддверии Дня весны и труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая).

В частности, допуск организаций для проведения киносъемок на городских объектах (парках, площадях, улицах и других общественных местах) будет временно приостановлен с 30 апреля по 4 мая (с 8:00 до 8:00) и с 8 мая по 12 мая (с 8:00 до 8:00).

Представители кинокомиссии попросили производственные компании учитывать эти ограничения при планировании съемочного графика.

Фото: Freepik

